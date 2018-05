Scritto in data 04/05/2018, 21:07:20

Tra il 28 aprile e il 1° maggio, la Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli sono stati visitati da 62.954 persone, un record reso possibile dall’apertura straordinaria di lunedì 30 aprile, poiché i musei statali chiudono di consueto nel primo giorno della settimana. Le aperture straordinarie di lunedì e martedì hanno dato l’occasione di visitare i musei a 27.526 ospiti in più rispetto al 2017.

Nello specifico il 28 aprile è stata registrata una crescita del 13,6% di visitatori, il 29 del 4,2% rispetto all’anno precedente, per crescita complessiva del 78%.

Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, ha commentato: "Con il nuovo record di visitatori per il ponte del primo maggio, le Gallerie degli Uffizi riconfermano il loro ruolo cruciale come motore economico per Firenze e per tutta la Toscana, oltre che incubatore di conoscenza e di scambio culturale tra i popoli. Con grande piacere registriamo che il trend di notevole crescita per la reggia granducale, reale e imperiale di Palazzo Pitti con i suoi quattro musei (Tesoro dei Granduchi, Galleria Palatina, Galleria d’arte moderna e Museo della Moda e del Costume) prosegue fortemente, dopo i risultati straordinari degli ultimi mesi, e in particolare del recente fine settimana di Pasqua. Per giunta, durante i quattro giorni del ponte del primo maggio abbiamo potuto ospitare 4.692 visitatori in più a Pitti rispetto all’anno scorso (più 132%). Ci auguriamo che questa solida tendenza continui anche nei mesi a venire grazie anche alle numerose iniziative musicali e culturali in programmazione, tra i quali spicca l’importante mostra sul Pontormo che aprirà la settimana prossima (’Incontri miracolosi: Pontormo dal disegno alla pittura’ a Palazzo Pitti, nella Sala delle Nicchie, 8 maggio - 29 luglio 2018)".

Record di visite alle Gallerie degli Uffizi per il ponte del 1° maggio

