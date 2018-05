Il Gruppo El.En si offre per restaurare il Taj Mahal

Scritto in data 08/05/2018, 16:26:35

Il Gruppo El.En, il colosso dei laser Made in Italy, si è offerto di restaurare il Taj Mahal. La facciata del monumento indiano, infatti, sta perdendo il suo colore originale, il bianco, a causa delle polveri sottili e delle deiezioni degli insetti.

Il gruppo fiorentino è sempre stato leader nel settore dei laser in ambito medico ed industriale, ma negli ultimi tempi si è specializzato nell’utilizzo delle sue tecnologie anche in ambito artistico, proprio allo scopo di restaurare monumenti ed opere d’arte.

L’ingegnere Paolo Salvadeo, direttore generale del gruppo, ha spiegato: "Tramite l’utilizzo di un potente laser per il restauro, chiamato Thunder Art, siamo in grado di ripulire il Taj Mahal, restituendogli lo splendido colore bianco che lo ha sempre caratterizzato. Nell’agosto 2016 siamo entrati in contatto con il governo locale, offrendoci di aiutarlo tramite la donazione di un macchinario laser di nostra produzione e la messa a disposizione dell’expertise dell’azienda. Stiamo ancora aspettando una risposta, che ad oggi non è arrivata. Non possiamo permettere che un’opera così importante finisca in disgrazia".

Fino a questo momento gli unici interventi eseguiti sulla facciata del Taj Mahal consistono in periodici lavaggi a base di fango e argilla. Azioni che risultano insufficienti a contrastarne il deterioramento. Per questo il massimo tribunale indiano ha sottolineato l’emergenza che vive il mausoleo.

Il Taj Mahal è uno splendido mausoleo fatto costruire nel 1632 dall’imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie preferita, fa parte del patrimonio UNESCO ed è inserito fra le sette meraviglie del mondo. Oggi il Taj Mahal attira circa 8 milioni di visitatori all’anno, molti dei quali indiani.

