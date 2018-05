La Fondazione 1563 bandisce cinque borse sul Barocco da 23.000 euro l'una

Scritto in data 08/05/2018, 16:14:39

Anche per quest’anno si rinnova il bando della Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo, che assegna borse di studi sull’età e sulla cultura del barocco. Per l’edizione 2018 del bando, la sesta, sono cinque le borse, da 23.000 euro lordi ciascuna, e saranno assegnate ad altrettanti giovani studiosi italiani e stranieri al di sotto dei 35 anni d’età (nati cioè dopo il 1° gennaio 1983). C’è tempo fino al 22 luglio per inoltrare la domanda di partecipazione.

Il tema di quest’anno è Paesaggio e natura tra il 1680 e il 1750: “Un indicatore fondamentale per l’analisi della variazione delle istanze culturali tra la fine del Seicento e la metà del Settecento”, si legge nel bando di concorso, “è la rappresentazione del mondo naturale e del paesaggio. Il Seicento, secolo dei grandi approdi scientifici e della formulazione di canoni teorici di rappresentazione del naturale, sviluppa una dottrina dell’emendamento del dato di natura a fini migliorativi. Con l’avanzare del fronte della modernità, nel Settecento la natura torna a esigere spazio e autorevolezza con esiti molto diversi, nei vari centri europei di produzione letteraria, filosofica, artistica, musicale, architettonica, dove le nuove istanze variamente si innestano, si compenetrano, si stemperano o si liberano rispetto alle sedimentazioni delle precedenti tradizioni”.

Per partecipare occorre avere la laurea magistrale o titolo equipollente, mentre titolo preferenziale è il possesso di un dottorato di ricerca. La borsa riguarda le seguenti materie, che possono essere trattate anche in forma transdisciplinare o multidisciplinare: storia sociale e della demografia, storia politica, storia economica e del pensiero economico, storia della scienza e della tecnica, storia della letteratura, storia della filosofia, storia della musica, storia del teatro, storia dell’arte, storia dell’architettura, storia militare. Il progetto avrà durata annuale (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) e non potrà prendervi parte chi è già titolare di altra borsa o assegno o contratto di ricerca, chi presenta progetti non originali, chi non presenta progetti guidati da fondati criteri scientifici.

Per scaricare il bando e inoltrare la domanda è sufficiente recarsi sul sito della Fondazione 1563.

