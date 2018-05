Il mondo ispanico di Jesse A. Fernández in mostra a Palermo

Scritto in data 10/05/2018, 16:41:19

L’Instituto Cervantes di Palermo, che ha sede nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, ospita fino al 28 giugno 2018 la mostra fotografica "Errancia y fotografía. Il mondo ispanico di Jesse A. Fernández".

L’esposizione, nell’ambito di Palermo Capitale Italiana della Cultura, presenta al pubblico oltre cento scatti di Jesse A. Fernández, fotografo e artista cubano del Novecento.

La mostra è suddivisa in nove sezioni che raffigurano i luoghi in cui visse: Colombia, Guatemala, Messico, New York, L’Avana, Porto Rico, Madrid, Parigi e Palermo.

In questi luoghi si interessò alla realtà e ai personaggi del mondo culturale e trovò con ognuno il legame con l’ispanico.

Protagonisti dei suoi scatti sono sempre stati i ritratti e i paesaggi urbani.

Per info: http://palermo.cervantes.es/it/default.shtm

