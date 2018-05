Marco Petrus e le sue architetture nell'antologica al MARCA di Catanzaro

Scritto in data 13/05/2018, 15:57:36

Al via il 13 maggio 2018 presso il MARCA - Museo delle Arti di Catanzaro l’Antologica 2003-2017 di Marco Petrus.

La rassegna, visitabile fino al 20 agosto 2018, presenta 35 opere di grandi dimensioni realizzate dall’artista milanese. Presenti alcuni dipinti inediti della serie Dalle Belle Città del 2012.

Partendo da una selezione di opere presentate per la prima volta nel 2017 in occasione della rassegna Matrici, tra cui è esposta una particolare visione delle Vele di Scampia, la mostra prosegue con cinque dipinti della serie Atlas, in cui lo spazio urbano è rappresentato nelle sue particolarità, nei suoi scorci, attraverso le varie città del mondo, costituendo una sorta di “atlante urbano”.

Nella sala centrale del MARCA sono esposti gli inediti Dalle Belle Città e diversi Upside Down.

La rassegna termina con opere ispirate alle architetture di varie città europee, tra cui Budapest, Lubiana, Praga, Napoli, Trieste.

La curatrice Elena Pontiggia ha affermato: “Petrus ha dipinto non solo quelle architetture, ma anche l’equilibrio o, più spesso, lo squilibrio in cui siamo immersi. Ha dipinto l’ordine, la capacità costruttiva, la vocazione propositiva, ma anche le torri di Babele che incontriamo nella nostra vita. L’architettura, nei suoi quadri, diventa anche qualcosa di pericolante, quando con la fine degli anni Novanta i suoi edifici iniziano a inclinarsi, a pendere obliquamente come moderne torri di Pisa. Oppure diventa qualcosa di enigmatico e di incongruente”.

Per info: www.museomarca.info

Orari: Da martedì a domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21. Chiuso il lunedì.

Biglietti: Intero 4 euro, ridotto 3 euro.

Immagine: Marco Petrus, Dalle Belle Città 6 (2013; olio su tela, 100 x 80 cm)

