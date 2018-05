Rome Art History Network terrà due giornate dedicate alle Digital Humanities

Scritto in data 21/05/2018, 22:37:12

In occasione della VI Giornata Internazionale di Studi Dottorali del Rome Art History Network ci saranno due giornate dedicate alle Digital Humanities, il cui ruolo è quello di “rivelare”l’oggetto stesso attraverso l’esposizione empirica di materiali esistenti o quello di “ricostruire” l’esperienza originale dell’oggetto per migliorare l’impegno dello spettatore.

Nelle giornate del 23 e 24 maggio 2018 si terranno conferenze ed incontri a cura di Angelica Federici (University of Cambridge/RAHN) e Joseph Williams (Duke University/American Academy in Rome) e coordinata da Matteo Piccioni (Sapienza - Università di Roma/RAHN).

Di seguito il programma:



23 MAGGIO 2018



Biblioteca Angelica

Piazza S. Agostino 8, Roma



14.00 APERTURA DEI LAVORI

Francesca Parrilla (University of Notre Dame/RAHN)

Matteo Piccioni (Sapienza - Università di Roma/RAHN)



Introduzione

Angelica Federici (University of Cambridge/RAHN)

Joseph Williams (Duke University/American Academy in Rome)



14.20 SESSIONE I. L’investigazione storica tramite le Digital Humanities

Chair: Silvia Tita (National Gallery of Art, Center for Advanced Study in the Visual Arts)



14.35 Jorge Jiménez (Universidad de Salamanca),

La digitalizzazione dei manoscritti medievali. Alcuni rischi e vantaggi



14.55 Alberto Faria (Universidade de Lisboa),

Between light and shade: Present and future of the Collection of Prints - University of Lisbon, Faculty of Fine-Arts



15.15 DISCUSSIONE



15.30 PAUSA CAFFÈ



16.00 SESSIONE II. La digitalizzazione degli archivi e la tutela del patrimonio culturale

Chair Valeria Vitale (University of London)



16.15 Dario Haux (Universität Luzern),

Sul paradigma della preservazione del nostro patrimonio globale con l’informatica digitale



16.35 Ji Young Park (Technische Universität Berlin),

Digital provenance research for Asian art: revealing an object’s past, reconstructing its discourse



16.55 Martina Massarente (Università degli Studi di Genova),

La piattaforma virtuale del DIRAAS (Unige): applicazione informatiche per la storia della critica d’arte e la fotografia



17.15 DISCUSSIONE



17.30 CONFERENZA

Caroline Bruzelius (Duke University)



18.15 RINFRESCO





24 MAGGIO 2018



American Academy in Rome

Via Angelo Masina 5, Roma



14.00 SALUTI

Lindsay Harris (American Academy in Rome)

Ariane Varela Braga (Universität Zürich/RAHN)



14.10 SESSIONE III. L’Interazione tra le Digital Humanities e l’oggetto storico artistico

Chair Bissera Pentcheva (Stanford University/American Academy in Rome)



14.25 Kelly E. McClinton (Indiana University),

The resting satyr: a digital exhibit in augmented



14.45 Leonardo Impett (Digital Humanities Institute, EPFL),

Notation, alienation and operationalisation in digital Art History



15.05 DISCUSSIONE



15.20 PAUSA CAFFÈ



15.50 SESSIONE IV. Le Digital Humanities nel mondo dell’editoria

Chair Allison Levy (Digital Scholarship Editor, Brown University)



16.05 Giuditta Cirnigliaro (Rutgers University),

The digital reconstruction of Leonardo’s library: revealing formal patterns in Early Modern thought



16.25 Olga Hajduk (Institute of Art of the Polish Academy of Sciences),

The power of tools. Reflection on digital art history possibilities in relation to research on Early Modern sculpture and creating art objects catalogues



16.45 Stefania de Vincentis (Università di Ferrara),

Gli archivi digitali come strumento per l’audience development. Elementi dal tavolo di lavoro su ICT e Cultural Heritage della Commissione Europea 2017



17.05 DISCUSSIONE



17.20 TAVOLA ROTONDA

Le Digital Humanities e la conservazione del

patrimonio culturale

Giacomo Massari (TorArt, Carrara)

Isabella Baldini, Giulia Marsili, Lucia Orlandi (Università di Bologna)



17.50 CONCLUSIONI

Angelica Federici (University of Cambridge/RAHN)

Joseph Williams (Duke University/American Academy in Rome)



Per tutte le informazioni potete visitare il sito www.romearthistorynetwork.com, mandare una mail a info@romearthistorynetwork.com oppure visitare la pagina Facebook di Rome Art History Network.

