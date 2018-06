Verona, una grande opera su terreno agricolo per chiedere all'Europa decisioni efficaci sui migranti

Scritto in data 29/06/2018, 14:21:15

L’artista veronese Dario Gambarin, noto per le sue enormi opere di “land art” tracciate sui terreni agricoli e spesso dedicate ai temi d’attualità, ha realizzato un’opera, intitolata Defend Europe, per chiedere al Consiglio Europeo, riunito in queste ore, decisioni che possano portare a una gestione efficace del fenomeno migratorio, nel segno della pace. L’opera consta semplicemente della scritta Defend Europe, con il simbolo della pace al posto della “O”, che sovrasta un barcone tra le onde.

“Il Consiglio”, ha dichiarato Gambarin, “svolge un ruolo importante per definire una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura. Spero che l’Europa esista e resista e che gli Stati membri dell’Unione intensificano gli sforzi, trovando strumenti politici ed economici per gestire questo fenomeno strutturale in un ottica di mantenimento della pace”.

