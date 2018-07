Scritto in data 25/07/2018, 15:34:20

Un team di archeologi francesi ha annunciato dalla sua pagina Facebook che la Sicilia vanta di un nuovo teatro antico. Nel corso di una missione archeologica, questi ultimi hanno scoperto a Tusa “una grande porzione lunga più di 50 metri e larga due metri, nella quale emerge un profilo regolare con dei gradini, un sedile in pietra coperto da una fascia destra e in basso, lo spazio orizzontale dell’orchestra circondata da un pavimento”. E lo hanno annunciato scrivendo "Siamo molto fortunati e molto fieri di annunciarvi che la Sicilia conta un teatro antico in più, è qui a Tusa/Halaesa, e alla fine l’abbiamo trovato”.

Fonte: Repubblica - Messinaoggi

A Tusa un team di archeologi francesi scopre un antico teatro

