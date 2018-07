Scritto in data 30/07/2018, 12:27:32

Prorogata fino al 2 settembre 2018 la mostra dedicata allo scultore Gio’ Pomodoro dal titolo "Panta Rei" allestita presso la Galleria Nazionale delle Marche nel Palazzo Ducale di Urbino.

Esposte venticinque sculture tra marmi, bronzi e poliesteri, alcune di dimensioni monumentali; presenti inoltre grandi carte disegnate a china, alcune delle quali inedite.

Il direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Peter Aufreiter, ha affermato: “Sarà un’occasione unica, per i turisti che si recheranno ad Urbino e a Palazzo Ducale durante tutta l’estate, poter visitare una mostra di tale pregio, che ha saputo affascinare e stupire visitatori di diverse generazioni. Il seducente dialogo tra arte contemporanea e l’architettura rinascimentale è stato vincente. Non potevamo chiudere una mostra così ben riuscita in luglio, il pubblico che l’ha visitata è rimasto affascinato dalle opere e dal contesto in cui sono state inserite”.

Dal 30 luglio inoltre sono previste aperture straordinarie del Palazzo Ducale e della Galleria Nazionale delle Marche il lunedì pomeriggio per consentire al pubblico di visitare il Palazzo, le mostre e l’esposizione permanente della Galleria.

E ancora, fino al 30 agosto aperture straordinarie anche il giovedì sera dalle 19.20 alle 22.20 con concerti, eventi, spettacoli teatrali. Durante le serate del giovedì, sarà possibile accedere alla sommità del Torricino, oltre alle consuete visite dell’intera giornata di sabato.

Per info: www.gallerianazionalemarche.it

Biglietti: Intero 8 euro, ridotto 5 euro.

Prorogata la mostra dedicata a Gio' Pomodoro a Palazzo Ducale di Urbino

Se questo articolo ti è piaciuto o lo hai ritenuto interessante, clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter: niente spam, una sola uscita settimanale per aggiornarti su tutte le nostre novità!