L'unica opera di Tiziano a Urbino torna a Palazzo Ducale dopo il restauro

Torna finalmente nel suo museo, la Galleria Nazionale delle Marche, che ha sede nel Palazzo Ducale di Urbino, l’unica opera di Tiziano (Pieve di Cadore, 1490 circa - Venezia, 1576) presente nella città marchigiana: la Resurrezione e l’Ultima cena, un tempo parte di un unico stendardo processionale, hanno infatti visto terminare il loro restauro, condotto nei laboratori dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (Iscr) di Roma. Grazie al restauro, sono stati restituiti all’opera i colori e la cornice originali, mentre le indagini scientifiche hanno consentito di rilevare i pentimenti dell’artista, che riguardano soprattutto l’impostazione prospettica delle figure. I dettagli sono stati svelati nel corso di una conferenza a Palazzo Ducale, intitolata Il restauro dello Stendardo di Tiziano. La verità del colore.

Lo Stendardo era stato concepito come un oggetto opistografo, ovvero dipinto su entrambe le facciate, e fu realizzato a Venezia tra il 1542 e il 1544, su commissione dei della Rovere che lo vollero per la Confraternita del Corpus Domini di Urbino. Subito dopo la sua esecuzione, nel 1545, le due facciate furono separate e incorniciate, quindi poste ai lati dell’altare della chiesa della confraternita. A seguito della soppressione della confraternita, nel 1861 il dipinto entrò a Palazzo Ducale. Si tratta di un’opera di grande importanza perché rappresenta l’unica testimonianza sopravvissuta a Urbino delle opere realizzate da Tiziano per la corte roveresca (la più celebre, la Venere di Urbino, è oggi conservata agli Uffizi dove arrivò con moltissime altre opere che facevano parte dell’eredità di Vittoria della Rovere, moglie del granduca Ferdinando II de’ Medici e trasferitasi sulle rive dell’Arno già da bambina: si sposò col granduca nel 1634, quando aveva solo dodici anni).

Nell’immagine: Tiziano, Stendardo di Urbino, Resurrezione e Ultima cena (1542-1544; olio su tela, 163 x 104 cm; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)

L'unica opera di Tiziano a Urbino torna a Palazzo Ducale dopo il restauro

