Le fotografie di Luigi Ghirri in mostra a Madrid

Il Museo Reina Sofia di Madrid ospita, dal 26 settembre 2018 al 7 gennaio 2019, la mostra “The Map and the Territory”, dedicata agli scatti fotografici di Luigi Ghirri realizzati negli anni Settanta. Ghirri (Scandiano, 5 gennaio 1943 – Reggio Emilia, 14 febbraio 1992), uno dei più grandi fotografi italiani del Novecento, eseguiva fotografie sui paesaggi dell’Italia, sia naturali che artificiali. La mostra, quindi, è un percorso espositivo che ripercorre il decennio più importante della sua ricerca artistica. In particolare, anno fondamentale per Ghirri è il 1978: a quell’anno risale la pubblicazione di Kodachrome, uno dei libri fotografici di Ghirri più rappresentativi. Segue, l’anno dopo, una delle esposizioni più famose dell’epoca: Vera Fotografia, tenutasi a Parma.

La mostra si struttura attorno ai concetti di “territorio” e “mappa”, idee che riflettono il mondo e il modo in cui viene rappresentato. I lavori esposti a Madrid riprendono quindi i lavori che si focalizzano attorno a questi concetti, in particolare opere esposte alla rassegna del 1979 che includono una rassegna di luoghi nei quali Ghirri si recò: periferie urbane, la provincia Italia, paesaggi naturali, i giardini di Modena, parchi divertimento e molto altro.

La mostra su Luigi Ghirri, curata da James Lingwood e nata su iniziativa del Museo Reina Sofía in collaborazione con il Folkwang Museum di Essen e la Galleria Nazionale dello Jeu de Paume di Parigi, vuole dunque offrire un viaggio significativo e rappresentativo nella fotografia di uno dei grandi maestri italiani del secolo scorso.

Nell’immagine: Luigi Ghirri, Salisburgo, 1977, stampa cromogenica, 23,3 x 15,4 cm. Collezione privata. Courtesy Matthew Marks Gallery © Eredi di Luigi Ghirri

