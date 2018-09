A ottobre gli appassionati di fotografia di tutto il mondo si ritrovano a Siena per il SIPAContest Festival

Scritto in data 16/09/2018, 14:19:34

È in programma a Siena dal 26 al 28 ottobre 2018 il SIPAContest Festival, un evento che radunerà gli appassionati di fotografia da tutto il mondo e che darà il via a un vero mese di festa nel corso del quale saranno organizzate tante mostre e iniziative tutte centrate sulla fotografia: la mostra Beyond the Lens con le foto più belle presentate al concorso Siena International Photo Awards (uno dei più importanti concorsi internazionali di fotografia: 45.000 immagini in gara in arrivo da 127 paesi diversi), inediti tour nel territorio senese, corsi di post-produzione, workshop, conferenze tenute da illustri fotografi ed mostre fotografiche di importanti autori internazionali. Si tratta di un festival pensato proprio per gli appassionati di fotografia, e che permetterà di conoscere una delle città più belle del mondo attraverso inedite e stimolanti iniziative legate alla fotografia. “L’obiettivo del Festival”, si legge nella presentazione, “è quello di unire ad un’iniziativa di carattere culturale di respiro internazionale il nome di Siena, città di straordinaria ispirazione per la ricerca fotografica, a partire dalla Festa che la rende unica al mondo e ne è piena e più intima rappresentazione: il Palio”.

Tra gli eventi previsti nel corso del festival, anche conferenze (come i Photo Journalism Talks, dibattiti con alcuni dei più noti fotogiornalisti del momento come Melissa Farlow, vincitrice del Premio Pulitzer, o Paula Bronstein, che si è aggiudicata il premio World Press Photo 2017 nella categoria Daily Life) seminari sulla fotografia, pranzi a tema, una cena di gala che si terrà sabato 27 ottobre in uno degli scenari più... fotografati della città, ovvero la Rocca Salimbeni, storica sede della Banca Monte dei Paschi di Siena (per poter partecipare è obbligatoria la prenotazione).

Per scoprire tutto sul programma, conoscere informazioni sulle strutture convenzionate per l’accoglienza nei giorni del festival, prenotare gli eventi, è possibile collegarsi al sito ufficiale di SIPAContest Festival.

Nell’immagine: un tramonto sulle campagne senesi, foto di Pedro Luis Ajuriaguerra.

A ottobre gli appassionati di fotografia di tutto il mondo si ritrovano a Siena per il SIPAContest Festival

Se questo articolo ti è piaciuto o lo hai ritenuto interessante, clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter: niente spam, una sola uscita settimanale per aggiornarti su tutte le nostre novità!