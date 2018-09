“Ridateci la Gioconda”, “Questa non è arte!” e idiozie varie: a Genova un ciclo d'incontri per sfatare le fake news dell'arte

Un singolare ciclo di conferenze è quello che prende il via il 4 ottobre a Genova, a Palazzo Reale (negli spazi del Teatro del Falcone): si tratta di Ma chi ci crede più? I musei contro le fake news dell’arte, incontri che si pongono l’obiettivo di smentire e sfatare bufale e idiozie varie che da anni circolano nel mondo dell’arte. La Gioconda è stata rubata da Napoleone? Le opere di Lucio Fontana e altri grandi nomi dell’arte contemporanea non sono vere opere d’arte? Genova ha il centro storico più grande d’Europa? Su questi ed altri miti si concentreranno le attenzioni di studiosi e storici dell’arte. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Di seguito il calendario, e per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Palazzo Reale.

Questa non è arte

Giovedì 4 ottobre 2018, ore 17.00 - Teatro del Falcone

Giovedì 4 ottobre alle 17 il Teatro del Falcone di Palazzo Reale ospita il primo appuntamento del ciclo “Ma chi ci crede più? I musei contro le fake news dell’arte”. L’incontro, intitolato “Questa non è arte”, vede la presenza di Hilda Camilla Ricaldone del Polo Museale della Liguria.

Ridateci la Gioconda

Giovedì 11 ottobre 2018, ore 17.00 - Salone da Ballo

Ridateci la Gioconda, a cura di Valentina Fiore del Polo Museale della Liguria

Brutto come l’uomo di Neanderthal

Martedì 23 ottobre 2018, ore 17.00

Brutto come l’uomo di Neanderthal, a cura di Antonella Traverso del Polo Museale della Liguria

Bianco come il Marmo

Martedì 30 ottobre 2018, ore 17.00

Bianco come il Marmo, a cura di Giulio Montinari del Polo Museale della Liguria

Il centro storico più grande d’Europa

Martedì 6 novembre, ore 17.00, ultimo appuntamento del ciclo

Il centro storico più grande d’Europa, a cura di Sara Rulli, Palazzo Reale

Nell’immagine, Lucio Fontana al lavoro su una delle sue opere.

