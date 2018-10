Sono aperte le iscrizioni al tredicesimo Premio Arte Laguna. C'è tempo fino al 27 novembre

Scritto in data 21/10/2018, 15:06:42

Prendono il via le iscrizioni alla tredicesima edizione del Premio Arte Laguna, il concorso d’arte internazionale a tema libero, il cui obiettivo è da sempre quello di valorizzare l’arte contemporanea ed il design. Il concorso si distingue nel panorama artistico globale per la crescente varietà delle partnership e delle opportunità offerte agli artisti, i quali hanno la possibilità di vincere residenze in tutto il mondo, collaborazioni con aziende, mostre personali in gallerie internazionali, oltre ai premi in denaro. Il montepremi totale dell’edizione 2018 è di 200.000 euro mentre la mostra degli artisti finalisti, selezionati dalla giuria internazionale, si terrà all’Arsenale di Venezia e avrà durata di tre settimane. Sono dieci le categorie del concorso: pittura, scultura e installazione, arte fotografica, video arte e cortometraggi, performance, arte virtuale, grafica digitale, arte ambientale e arte urbana, design.

Nel complesso, gli artisti partecipanti possono vincere: sei premi in denaro da 7.000 euro ciascuno; una mostra all’Arsenale di Venezia; quattro mostre in gallerie d’arte internazionali (Galerie Isabelle Lesmeister di Ratisbona, Anise Gallery di Londra, Jonathan Ferrara Gallery di New Orleans e Galleria Vàrfok di Budapest); quattro collaborazioni con Aziende (Fraccaro Spumadoro, Tessitura Luigi Bevilacqua, 47 Anno Domini e Maglificio Giordano’s); nove residenze d’arte; un Premio Sostenibilità e Arte; quattro festival internazionali (Art Nova 100 a Pechino, Art Stays Festival a Ptuj, Photolux Festival a Lucca, TraVellArt a Venezia); la pubblicazione nel catalogo ufficiale. La giuria del premio è composta da Igor Zanti (Italia, Curatore e critico d’arte), Filippo Andreatta (Italia, Co-curatore a Centrale Fies art work space, regista teatrale), Flavio Arensi (Italia, Direttore dei Musei di Legnano, Milano), Alfonso Femia (Italia, architetto), Mattias Givell (Svezia, Co-direttore di Wanas Konst), Eva Gonzàlez-Sancho (Spagna, Co-curatrice della prima Biennale di Oslo), Richard Noyce (Regno Unito, Scrittore, docente e critico d’arte), Simone Pallotta (Italia, Curatore di Arte Pubblica e Urbana), Danilo Premoli (Italia, Architetto e Designer), Enrico Stefanelli (Italia, Direttore di Photolux Festival), Alessandra Tiddia (Italia, Chief Curator al MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto), Vasili Tsereteli (Russia, Direttore Esecutivo di MMOMA – Moscow Museum of Modern Art), Maxa Zoller (Germania, Direttore Artistico dell’International Film Festival, Dortmund, Colonia).

Per info, bando e partecipazione (c’è tempo fino al 27 novembre 2018) è possibile consultare il sito www.premioartelaguna.it. Gli hashtag da utilizzare sui social sono #artelagunaprize e #premioartelaguna.

