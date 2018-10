Trovate 7.000 lastre fotografiche raffiguranti i manoscritti di Leonardo da Vinci

Scritto in data 31/10/2018, 10:47:22

Dagli archivi della Commissione Vinciana, ora custoditi al museo Galileo della Scienza a Firenze, riemergono oltre 7000 lastre fotografiche in vetro dei manoscritti di Leonardo da Vinci, realizzate tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Ad annunciarlo, durante la presentazione della grande mostra L’acqua microscopio della Natura. Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci, accolta agli Uffizi (ve ne abbiamo parlato qui, mentre qui troverete la nostra anteprima), è stato il curatore della stessa esposizione, Paolo Galluzzi, che ha spiegato: "Si tratta di una scoperta di grandissima importanza, sia per la storia della fotografia che per gli studi dedicati al genio di Vinci. Queste lastre, infatti, effettuate oltre un secolo fa, offrono importanti informazioni sui cambiamenti dello stato di conservazione dei codici da lui scritti, incluso il Codice Leicester, avvenuti nel lasso di tempo trascorso dalla loro realizzazione ad oggi".

Le lastre sono già al centro di una ricerca: la loro ricognizione sistematica ed esaustiva è stata avviata, l’acquisizione digitale dei documenti è già in fase avanzata e presto le loro riproduzioni ad altissima definizione saranno messe a disposizione degli studiosi su internet, “divenendo strumenti fondamentali della ricerca su Leonardo”, ha aggiunto Galluzzi. Già il prossimo anno potrebbero essere resi pubblici i primi risultati delle indagini che le riguardano.

Intanto la Galleria, oltre alla mostra dedicata al Codice Leicester, ha in serbo anche altre iniziative, diffuse sul territorio toscano per rendere omaggio al grande artista e scienziato. Nel paese natale di Leonardo, Vinci, verrà esposta la tavola con il suo primo paesaggio (“conteso” tra Toscana e Umbria, in quanto è ancora oggetto di dibattito se l’opera ritragga uno scorcio dei colli del Valdarno oppure una veduta di terre umbre).

Inoltre, la tavola Doria, raffigurante la parte centrale del capolavoro murale andato perduto, la Battaglia di Anghiari, realizzata nel ‘500 da un autore ignoto, che fino a gennaio è in mostra a Poppi, si sposterà proprio ad Anghiari.

Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha commentato: “Invitiamo dunque tutti a non venire a vedere il solo codice Leicester agli Uffizi, ma anche a dedicare un po’ di tempo il prossimo anno a queste ulteriori esposizioni che porteremo fuori Firenze”.

Nell’immagine: una lastra del Codice Leicester.

Trovate 7.000 lastre fotografiche raffiguranti i manoscritti di Leonardo da Vinci

Se questo articolo ti è piaciuto o lo hai ritenuto interessante, clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter: niente spam, una sola uscita settimanale per aggiornarti su tutte le nostre novità!