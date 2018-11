Raccontare la bellezza dei siti Unesco italiani: 54 mini documentari e cinque speciali promossi da Rai e MiBAC

Scritto in data 13/11/2018, 15:53:44

"Patrimonio dell’Italia, eredità per il mondo": questo il titolo della campagna promossa da Rai Cultura in collaborazione con il MiBAC che intende promuovere i siti Patrimonio Unesco italiani. Scopo è perciò "rendere virale la bellezza dei siti UNESCO che formano la nostra identità. Far conoscere il nostro patrimonio che dobbiamo cercare di tutelare in ogni modo, e per tutelarlo dobbiamo essere consci di averlo".

L’iniziativa prevede la messa in onda di 54 mini documentari e cinque speciali di approfondimento inediti per raccontare la bellezza dei siti Unesco italiani: i mini documentari sono trasmessi a partire dal 12 novembre 2018 alle ore 16 su Rai3 e alle ore 21.10 su Rai Storia, mentre tutti i lunedì dal 26 novembre 2018 saranno trasmessi i cinque speciali di approfondimento.

Si racconterà quindi di Villa Adriana a Tivoli, del centro storico di San Gimignano, dei Sassi di Matera, dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, dei trulli di Alberobello, delle necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia e molto altro ancora.

Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, ha sottolineato che la scelta dei mini-doc è stata condivisa con il MiBAC per rendere virale la bellezza: si tratta di un lavoro scientificamente rigoroso, che si auspica possa trovare la massima diffusione nelle scuole e nei treni. I mini-doc sono pensati anche per rendere possibile la condivisione sugli smartphone e attraverso le piattaforme.

Immagine: Trulli di Alberobello

