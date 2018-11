Giacometti dialoga con artisti classici e suoi contemporanei al Musée Maillol di Parigi

Scritto in data 25/11/2018, 12:16:22

Presso il Musée Maillol di Parigi è allestita fino al 20 gennaio 2019 una mostra che intende fornire una rilettura delle opere di Alberto Giacometti facendole dialogare con i grandi scultori classici e con i contemporanei alla sua epoca.

"Giacometti. Entre tradition et avant-garde", questo il titolo dell’esposizione dedicata all’artista svizzero e realizzata in collaborazione con la Fondazione Giacometti di Parigi, propone oltre cinquanta sculture, tutte appartenenti alla Fondazione, poste a confronto con circa venticinque opere di altri artisti, quali Rodin, Bourdelle, Maillol, Despiau, Brancusi, Laurens, Lipchitz, Zadkine, Csaky e Richier.

Il percorso espositivo suddiviso cronologicamente e tematicamente evidenzia infatti i rapporti che questi artisti ebbero con Giacometti, tenendo conto dell’evoluzione nello stile di quest’ultimo: dalle opere giovanili influenzate dalla modernità classica ai lavori influenzati dalle avanguardie parigine prima del 1925, all’attrazione verso l’astratto e il ritorno successivo e definitivo all’arte figurativa.

Tra i suoi capolavori esposti, la Femme qui marche (1932), La Clairière (1950), Femme de Venise III (1956), l’Homme qui marche II (1960).

Il percorso è arricchito da una selezione di opere grafiche, litografie e fotografie, e da documenti d’archivio.

Per info: www.museemaillol.com

Orari: Tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30. Venerdì fino alle 20.30

Biglietti: Intero 13,50 euro, ridotto 12,50 euro per maggiori di 65 anni; 11,50 euro per studenti; 9,50 euro per ragazzi dai 7 ai 25 anni. Gratuito per minori di 7 anni.

