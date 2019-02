Palazzo Strozzi celebra con una grande mostra il Verrocchio

Scritto in data 16/02/2019, 15:04:23

Verrocchio, il maestro di Leonardo, questo il titolo della grande mostra che Palazzo Strozzi dedica ad Andrea del Verrocchio, artista simbolo del Rinascimento a Firenze. Dal 9 marzo al 14 luglio 2019 i visitatori potranno ammirare oltre 120 opere tra dipinti, sculture e disegni provenienti dai più importanti musei e collezioni del mondo, come il Metropolitan Museum of Art di New York, il Musée du Louvre di Parigi, il Rijksmuseum di Amsterdam, il Victoria and Albert Museum di Londra, le Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Si tratta della prima retrospettiva mai dedicata a Verrocchio, che presenta allo stesso tempo gli esordi di Leonardo da Vinci, offrendo quindi uno sguardo sulla produzione artistica a Firenze tra il 1460 e il 1490 circa, l’epoca di Lorenzo il Magnifico.

L’esposizione, curata da due tra i maggiori esperti dell’arte del Quattrocento, Francesco Caglioti e Andrea De Marchi, si colloca tra gli eventi di punta delle celebrazioni leonardiane del 2019.

L’esposizione, con una sezione speciale allestita presso il Museo Nazionale del Bargello, raccoglie per la prima volta celebri capolavori di Verrocchio e le principali opere dei più famosi artisti della seconda metà del Quattrocento legati alla sua bottega, tra i quali Domenico del Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Pietro Perugino e Leonardo da Vinci, il suo più famoso allievo, di cui sarà possibile ricostruire la formazione e lo scambio con il maestro attraverso eccezionali prestiti e inediti confronti.

La mostra è promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e dai Musei del Bargello con la National Gallery of Art di Washington DC (seconda sede dell’esposizione dal 29 settembre 2019 al 2 febbraio 2020). Con il sostegno di Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze e con il contributo di Fondazione CR Firenze. Main sponsor Intesa Sanpaolo.

Orari: Tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle 10 alle 20. Giovedì dalle 10 alle 23.

Immagine: Andrea del Verrocchio, Madonna col Bambino (1470-1475 circa; Berlino, Gemäldegalerie)

