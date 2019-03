Scritto in data 25/03/2019, 15:55:33

Dal 30 marzo al 2 giugno 2019 il CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena, ospita la mostra Lisetta Carmi - Da Genova verso il resto del mondo.

L’esposizione è dedicata all’attività fotografica di Lisetta Carmi (Genova, 1924), celebre musicista e fotografa contemporanea.

La retrospettiva sarà suddivisa in undici temi: partendo dal racconto del porto e dei travestiti di Genova, passando per Israele, la Sardegna, Parigi, il Venezuela, l’Afghanistan, l’Irlanda, l’India e la Sicilia. La fotografa riesce a soffermarsi su alcuni particolari significativi e a sintetizzare in poche immagini l’atmosfera di un luogo. Tra questi reportage sono stati inseriti due ritratti del poeta americano Ezra Pound, di cui è stata in grado di cogliere l’essenza più profonda, compiendo un capolavoro di introspezione psicologica che ha ottenuto nel 1966 il “Premio Niépce per l’Italia”.

Per info: www.centrofotografia.org

Orari: Da martedi a sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30; domenica dalle ore 10 alle 12.30

L'opera fotografica di Lisetta Carmi in mostra a Bibbiena

