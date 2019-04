La quarta edizione di PARMA 360 Festival della creatività contemporanea dal 6 aprile al 19 maggio

Per il quarto anno consecutivo PARMA 360 Festival della creatività contemporanea anima la primavera culturale parmense con un ricco programma di mostre, installazioni ed eventi che mostrano uno sguardo a 360° sul sistema della creatività contemporanea italiana e un focus sulla creatività emergente.

In attesa di dare avvio alle celebrazioni di Parma Capitale italiana della Cultura 2020, prende il via la quarta edizione del festival dedicato alla creatività contemporanea italiana e alla scena artistica emergente, che si propone di incoraggiare e divulgare l’arte contemporanea e la creatività giovanile con iniziative che favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento di un pubblico ampio ed eterogeneo, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle famiglie.

PARMA 360 celebra inoltre il Cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci con un palinsesto di mostre che mirano a rievocare l’eredità creativa e tecnologica di Leonardo, privilegiando le ricerche di quegli artisti che ancora oggi continuano a stupirci per la sperimentazione della loro tecnica espressiva e per l’indagine in settori diversi, come quello della scienza, della tecnologia e della percezione e per la capacità di innovare in modo semplice ma creativo.

L’iniziativa, che vede la direzione artistica e la curatela di Camilla Mineo e Chiara Canali, è organizzata dalle associazioni 360° Creativity Events ed Art Company, con il sostegno del Comune di Parma e un’ampia rete di partner pubblici e privati.

Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale dell’evento.