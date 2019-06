Anche quest'anno il Sole passerà dallo gnomone del Duomo di Firenze

Scritto in data 08/06/2019, 15:21:35

Nei giorni 11, 14, 18 e 21 giugno 2019 torna l’appuntamento annuale del passaggio del sole dallo Gnomone del Duomo di Firenze.

Uno spettacolo unico che ha a che fare con la scienza: lo gnomone fu progettato per calcolare la posizione del Sole e per poter in questo modo determinare la durata dell’anno solare. Quello di Santa Maria del Fiore è il più antico e il più grande del mondo ancora in funzione: è infatti dal 1475 che i visitatori hanno l’occasione di ammirare questo fenomeno in questo periodo dell’anno.

Dallo gnomone alto 90 metri, i raggi del Sole passeranno attraverso il foro gnomonico per formare l’immagine del Sole che andrà a combaciare con il disco in marmo situato sul pavimento del Duomo.

Lo gnomone di Santa Maria Novella venne realizzato dal matematico Paolo dal Pozzo Toscanelli e nel 1754 è stato restaurato da Padre Leonardo Ximenes.

L’evento è promosso dall’Opera di Santa Maria del Fiore in collaborazione con il Comitato Scientifico per la Divulgazione dell’Astronomia, il Museo e Istituto di Storia della Scienza e il Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio dell’Università di Firenze.

Il fenomeno si verificherà dalle ore 12.30 alle 13.30.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È gradita la prenotazione.

Per info e prenotazioni: eventi@operaduomo.firenze.it - 055 2302 885.

