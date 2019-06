Oltre cento scatti di cinque grandi fotografe per riflettere sull'identità della donna

Scritto in data 20/06/2019, 13:39:56

Soggetto nomade è la mostra che il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato inaugurerà sabato 22 giugno, alle ore 18.30, presso il Centro Internazionale di fotografia di Palermo: attraverso oltre cento fotografie di cinque grandi fotografe italiane, la rassegna intende stimolare una riflessione sull’identità e sulla rappresentazione della soggettività femminile in un ventennio cruciale nel nostro Paese.

Per la prima volta verranno riunite le fotografie di Paola Agosti, Letizia Battaglia, Lisetta Carmi, Elisabetta Catalano e Marialba Russo, realizzate tra la metà degli anni Sessanta e gli anni Ottanta, restituendo da angolazioni diverse il modo in cui la soggettività femminile è vissuta, rappresentata e interpretata in un periodo di grande cambiamento sociale per l’Italia. Anni di transizione dalla radicalità politica all’edonismo, anni di piombo ma anche anni di grande partecipazione e conquiste civili, avvenute principalmente proprio grazie alle donne e alle loro battaglie.

Una riflessione sull’identità della donna e sulla sua rappresentazione: dai ritratti genovesi di Lisetta Carmi alle attrici, scrittrici e artiste di Elisabetta Catalano, le fotografie sul movimento femminista di Paola Agosti, le donne e le bambine di una Sicilia sfigurata dalla mafia di Letizia Battaglia e infine gli uomini che per un giorno assumono l’identità femminile nel carnevale di piccoli centri della Campania esplorati da Marialba Russo.

Pur appartenenti a generazioni diverse, ognuna delle fotografe presentate in mostra si è confrontata con le trasformazioni sociali della società italiana, originando riflessioni personalissime sull’immagine della donna.

La fotografia è in questi anni strumento per eccellenza per rappresentare una nuova centralità del corpo della donna e delle sue trasformazioni, delle esperienze personali, del rapporto tra memoria privata e storia collettiva.

Le fotografie in mostra documentano un periodo di circa vent’anni: testimonianza dell’emergere di nuove urgenze espressive che offrono uno sguardo delle donne sulle donne e sulla loro identità.

La mostra è a cura di Cristiana Perrella e Elena Magini ed è visitabile fino al 22 settembre 2019.

Immagine: Letizia Battaglia, La bambina con il pallone, quartiere la Cala, Palermo, 1980

