Torino, Palazzo Reale diventa un cinema per l'estate: via all'ottava edizione di Cinema a Palazzo

Distretto Cinema torna a organizzare con i Musei Reali, il Museo Nazionale del Cinema, la Regione Piemonte e il Comune di Torino la rassegna Cinema a Palazzo. L’edizione è la numero otto. Previste 42 serate, dal 12 luglio al 31 agosto per un appuntamento atteso dal pubblico torinese, che ogni estate gremisce i 400 posti disponibili, ma anche dai turisti che trovano nell’evento un’occasione per vivere in maniera diversa un luogo simbolo di Torino, respirando dentro il grande cinema. La rassegna è stata eletta da Vanity Fair come una delle più belle arene d’Italia e TravelGlobe lo scorso anno l’ha annoverata come uno dei motivi per visitare Torino d’estate.

“Cinema a Palazzo, edizione dopo edizione, si sta confermando come uno degli eventi estivi più apprezzati dai torinesi e non solo da loro. Sono certa che la rassegna in calendario nei mesi di luglio e agosto sul grande schermo della sala cinematografica all’aperto, allestita nella Corte d’onore di Palazzo Reale, che proporrà immagini e dialoghi di pellicole d’autore, di grandi classici e di alcuni tra i film più amati di sempre, otterrà il gradimento di tantissime persone ”, dice Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino. “Cinema a Palazzo offre l’occasione di passare una piacevole serata d’estate all’aperto in un luogo ricco di fascino come Palazzo Reale e vedendo, o rivedendo, uno dei film che hanno lasciato un segno indelebile nelle storia della cinematografia o che comunque hanno riscosso grande successo di critica e di pubblico”.

“I Musei Reali sono lieti di avere anche quest’anno Cinema a Palazzo al cuore delle loro iniziative per l’estate. Un appuntamento atteso dal pubblico torinese e dai turisti non solo per la grande qualità della selezione proposta, ma anche per l’opportunità di vivere in maniera diversa uno dei luoghi simbolo di Torino”, commenta Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali. “Un evento che mette in dialogo l’arte e il grande cinema, uniti quest’anno ancora di più dalla figura di Riccardo Gualino, che tra le altre cose fu anche un visionario produttore cinematografico e alle cui collezioni i Musei hanno dedicato una mostra”.

Torino, Palazzo Reale diventa un cinema per l'estate: via all'ottava edizione di “Cinema a Palazzo”