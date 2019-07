10 mostre d'arte antica e contemporanea per le vacanze estive 2019

Scritto in data 11/07/2019, 11:37:32

State per andare in ferie oppure state per partire per le vacanze estive ma non potete fare a meno di visitare una mostra? Abbiamo selezionato per voi dieci proposte di alto livello (alcune le abbiamo anche visitate e vi confermiamo l’ottima qualità) per un’estate all’insegna dell’arte, sia che vogliate partire, sia che vogliate rimanere in città.

1. La “Scapiliata” di Leonardo da Vinci: fortuna, studi e nuove ipotesi in mostra a Parma (Parma, Galleria Nazionale, dal 18 maggio al 12 agosto 2019)

Piccola mostra che fa il punto sugli studi attorno alla Scapiliata, opera di Leonardo da Vinci molto discussa: vengono presentate anche le nuove indagini. Maggiori informazioni.

2. Rinascimento visto da sud. Matera, l’Italia meridionale e il Mediterraneo tra ‘400 e ‘500 (Matera, Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna della Basilicata, dal 19 aprile al 19 agosto 2019)

Nella capitale europea della cultura 2019 una mostra da duecento opere per documentare come il Rinascimento si sviluppò, tra Quattro e Cinquecento, nell’Italia meridionale, con una visione allargata a includere il contesto del Mediterraneo. Maggiori informazioni.

3. La natura di Arp (Venezia, Peggy Guggenheim Collection, dal 13 aprile al 2 settembre 2019)

Un’eccellente monografica su uno dei più grandi protagonisti dell’arte dada e non solo, Hans Arp (Strasburgo, 1887 – Basilea, 1966), con un percorso che copre tutta la sua carriera, e non mancano diversi capolavori. Maggiori informazioni.

4. VogliAMO tutto (Ravenna, Biblioteca Classense, dal 22 giugno al 3 settembre 2019)

La prima mostra postuma di Nanni Balestrini (Milano, 1935 - Roma, 2019), grande protagonista della neoavanguardia: in mostra una delle sue opere più famose (Anni ’70, Anni ’80) e diverse altre opere significative. Maggiori informazioni.

5. Scultura Aurea. Gioielli d’Artista per un nuovo Rinascimento (Urbino, Palazzo Ducale, dal 31 maggio all’8 settembre 2019)

Gioielli d’artista del Novecento da collezioni private: 140 pezzi di grandi autori come Lucio Fontana, Giuseppe Uncini, Arnaldo e Gio’ Pomodoro. A dimostrare la contaminazione tra le arti in ambito orafo. Maggiori informazioni.

6. Arshile Gorky. 1904 - 1948 (Venezia, Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna, dall’8 maggio al 22 settembre 2019)

La prima retrospettiva italiana dedicata ad Arshile Gorky (Vostanik Manouig Adoian; Khorkom, 1904 - Sherman, 1948), uno dei maggiori esponenti dell’espressionismo astratto. Maggiori informazioni.

7. A passi di danza. Isadora Duncan e le arti figurative in Italia tra Ottocento e avanguardia (Firenze, Villa Bardini, dal 13 aprile al 22 settembre 2019)

Un’altra prima volta: la prima mostra italiana su Isadora Duncan (San Francisco, 1877 – Nizza, 1927), grande danzatrice americana, presentata nel suo rapporto con le arti figurative. Maggiori informazioni.

8. Omaggio a Cosimo I (Firenze, Uffizi, Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, dal 5 giugno al 29 settembre 2019)

Tre mostre in tre sedi per celebrare il cinquecentesimo anniversario della nascita di Cosimo I de’ Medici. Di impatto e qualità la mostra Cento lanzi per il principe agli Uffizi. Maggiori informazioni.

9. Jean Dubuffet e Venezia (Venezia, Palazzo Franchetti, dal 10 maggio al 20 ottobre 2019)

Lo stretto legame tra Jean Dubuffet e Venezia raccontato in una mostra che espone i tre cicli più importanti dell’artista, tra cui L’Hourloup, presentato per la prima volta a Palazzo Grassi nel 1964. Maggiori informazioni.

10. I mondi di Riccardo Gualino. Collezionista e imprenditore (Torino, Musei Reali, dal 7 giugno al 3 novembre 2019)

Un’indagine sulla raccolta di uno dei più grandi collezionisti del primo Novecento, Riccardo Gualino. Con oepre di Duccio di Buoninsegna, Botticelli, Veronese, Manet, Monet. Maggiori informazioni.

Immagine: Antonello da Messina, Abramo e gli angeli (tempera e olio su tavola, 21,2 x 29,3 cm; Reggio Calabria, Pinacoteca Civica), opera alla mostra Rinascimento visto da sud

