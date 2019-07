Finestre sull'Arte è a Matera dal 23 al 29 luglio, ti aspettiamo al nostro stand!

Scritto in data 19/07/2019, 15:19:40

Dal 23 al 29 luglio 2019, Finestre sull’Arte partecipa a Matera 2019: l’Open Future delle imprese italiane, iniziativa promossa da Confindustria che porta a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, cinquanta eccellenze del Made in Italy individuate sulla base della capacità di promuovere bellezza, equilibrio e tecnologia, come ha ricordato anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: “l’industria è parte integrante della cultura del Paese e della nostra identità. Confindustria crede molto in questo progetto e sa che la cultura è un importante fattore di crescita sociale ed economica. Bellezza, equilibrio e tecnologia sono gli elementi identificativi del Made in Italy e Matera diventerà una vetrina formidabile delle nostre produzioni di valore per testimoniare come e perché l’Italia è la seconda manifattura d’Europa”.

Finestre sull’Arte e il suo editore Danae Project sono stati selezionati nell’ambito delle cinquanta imprese innovative: alla nostra rivista è stato riconosciuto il suo ruolo nella promozione della cultura, e della cultura storico-artistica italiana in particolare. Saremo dunque presenti con il nostro stand agli Ipogei di piazza San Francesco, nel cuore della città lucana, tutti i giorni dal 23 al 29 luglio, dalle 9 fino alle 20. Nel nostro spazio a Matera racconteremo la nostra realtà, i dietro le quinte, i nostri progetti, il modo in cui lavoriamo. Inoltre, sarà disponibile un selfie point per portare con voi il ricordo del nostro incontro a Matera, e potrete anche abbonarvi alla nostra rivista cartacea direttamente in loco. Per tutta la durata della manifestazione, il nostro staff sarà a vostra disposizione allo stand di Matera per rispondere a qualsiasi domanda o curiosità. Vi aspettiamo!

Per maggiori informazioni, potete consultare il sito di Confindustria, oppure il sito di Matera Events.

Nelle foto sotto, un anticipo di come sarà il nostro stand di Matera.

Stand di Finestre sull’Arte a Matera per Matera 2019: l’Open Future delle imprese italiane







Stand di Finestre sull’Arte a Matera per Matera 2019: l’Open Future delle imprese italiane

Finestre sull'Arte è a Matera dal 23 al 29 luglio, ti aspettiamo al nostro stand!