Una mostra a Portoferraio celebra i 250 anni dalla nascita di Napoleone

Scritto in data 28/07/2019, 11:30:14

In occasione del 250° anniversario della nascita di Napoleone Bonaparte, si tiene dal 29 luglio al 31 ottobre 2019, presso la Palazzina dei Mulini, sede delle Residenze Napoleoniche dell’Elba, la mostra Napoleone 1769-2019: un ‘Grande’ di Francia in Toscana nel 250° anniversario della nascita, a cura di Giuseppe Adduci.

La rassegna intende celebrare una delle grandi personalità che si sono distinte nella costruzione dell’identità toscana e Napoleone rientra in questo ambito per le origini toscane della sua famiglia, nativa di San Miniato di Pisa, sia per gli eventi che ne hanno segnato la parabola discendente.

Esposti in mostra stampe e soldatini, video, luci ed audio che contribuiscono a evocare suggestioni del periodo napoleonico in questione; presenti documenti d’epoca relativi alla permanenza di Napoleone all’Isola d’Elba: copie anastatiche di lettere autografe di Napoleone.

I soldatini di piombo appartengono a una collezione di circa 1500 esemplari, unica al mondo, che riproducono soggetti del periodo storico compreso tra il XVIII secolo e il Risorgimento italiano. La collezione apparteneva al professor Alberto Predieri e alla sua scomparsa, nel 2001, la moglie Francesca Rousseau l’ha donata alla Fondazione CR Firenze per esporla al pubblico.

Le incisioni sono prevalentemente di produzione italiana e risalgono alla prima metà del XIX secolo: narrano la carriera militare di Napoleone, dai primi successi del giovane generale a Tolone nel 1793 fno all’esilio a Sant’Elena e alla morte il 5 maggio 1821. Si tratta di una selezione di un ben più vasto patrimonio e rappresenta un significativo tassello per la ricostruzione della storia dell’iconografia napoleonica.

La mostra è promossa da Consiglio Regionale della Toscana, Fondazione CR Firenze, Fondazione Livorno-Arte e Cultura, con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia, Comune di Portoferraio, Università La Sorbonne-Villa Finaly Firenze, Fondazione Cesifn.

Ph.Credit

Una mostra a Portoferraio celebra i 250 anni dalla nascita di Napoleone