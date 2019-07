Maltempo a Verona, crolla porzione del tetto del Duomo durante la messa, lievi danni

Scritto in data 28/07/2019, 16:53:52

Il maltempo delle ultime ore ha fatto danni a Verona, dove è crollata una porzione del Duomo della città, uno degli edifici di culto più preziosi e importanti del Veneto. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di sabato, durante la celebrazione della messa serale, poco prima delle 19. Nessun fedele presente durante la funzione è rimasto ferito, né si segnalano danneggiamenti alle opere d’arte: sono caduti travi e laterizi sopra un vano caldaia, nei pressi dell’altare maggiore.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere gli elementi pericolanti. Le opere d’arte e in generale l’area aperta al culto non hanno subito alcun danno: chi entrasse nel Duomo non vedrebbe niente, perché la porzione di tetto crollata (un’area di sei metri quadri) ha interessato esclusivamente un locale tecnico. Al momento è in corso la valutazione dei danni, che sembrano di lieve entità.

Nella foto: l'interno del Duomo di Verona.

