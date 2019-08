Ecco il Tondo Doni in versione street art. Un'opera del collettivo Orticanoodles

Scritto in data 09/08/2019, 15:44:49

Il collettivo ORTICANOODLES ha realizzato un lavoro monumentale di Street Art: un’opera d’arte pubblica che ripropone rivisitandolo il Tondo Doni di Michelangelo Buonarroti.

Su una parete di 35 metri è stata realizzata in una settimana di lavoro da quattro persone e quaranta matrici spolvero della lunghezza di 3,5 metri una vera opera di narrazione creativa e d’innovazione strategica, di rinnovamento sociale e tecnologico. Sono stati utilizzati ventuno colori speciali su 35 chili di Airlite che catturano lo smog e ora l’opera è visibile in via Ugo Ojetti 504, all’interno del quartiere romano di Talenti, dove si trova un parco di 42 ettari con cui l’opera di Street Art sembra dialogare. L’opera è stata commissionata da Impreme Spa come inizio di un più ampio percorso di arte pubblica e partecipata.

Il Tondo Doni è l’unica opera su supporto mobile certa di Michelangelo ed è di fondamentale importanza nella storia dell’arte, poiché pone le basi del manierismo. La rivisitazione del celebre capolavoro enfatizza la vitalità della natura nella sua totalità, assimilata a un unico organismo vivente. Maria rappresenta il principio unificante da cui prendono forma i singoli organismi, i quali, pur articolandosi e differenziandosi tra loro, risultano legati da un’Anima universale.

L’opera, coerentemente con il suo concept, è stata realizzata utilizzando una reinterpretazione della tecnica rinascimentale dello spolvero.

Come detto, i creatori dell’opera monumentale di Street Art Anima Mundi - Tondo Doni sono gli ORTICANOODLES, pseudomino del duo di artisti italiani formato da Wally e Alita: virtuosi della tecnica dello stencil, sono tra i primi interpreti italiani a guadagnare riconoscimento internazionale. Hanno più volte esposto all’estero, rappresentando la street art italiana nel mondo, e nel 2008 hanno partecipato con Freedom, uno stencil dipinto sulle pareti del tunnel della stazione di Waterloo, al Cans Festival organizzato da Banksy a Londra. Da anni il collettivo è impegnato nella realizzazione di progetti di arte partecipata e pubblica che non solo riqualificano, ma qualificano e valorizzano quartieri e spazi collettivi con una particolare attenzione anche all’ambiente, utilizzando ad esempio vernici mangiasmog.

Ecco il Tondo Doni in versione street art. Un'opera del collettivo Orticanoodles