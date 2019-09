A Genova tornano i Rolli Days. Tra le novità di questa edizione, la Rolli Experience per vivere come nel Seicento

Il 12 e il 13 ottobre 2019 a Genova arriva una nuova edizione dei Rolli Days, la manifestazione che ogni anno, due volte l’anno (in primavera e in autunno), apre le porte dei palazzi dei Rolli, le storiche residenze del patriziato genovese (qui un dettagliato approfondimento sui palazzi dei Rolli). L’edizione di ottobre 2019 apre 34 palazzi: per l’occasione, dopo diversi anni torneranno visibili il piano nobile di palazzo Spinola Doria, sede del Circolo Artistico Tunnel (via Garibaldi 6, solo domenica 13), con i suoi affreschi che narrano le vicende del celebre casato genovese, e Palazzo Agostino Pallavicino (Via Garibaldi 1), con la maestosa facciata rinascimentale e gli splendidi affreschi di Andrea ed Ottavio Semino.

Sono poi altre le novità, a cominciare da palazzo Angelo Giovanni Spinola che apre per la prima volta il primo piano nobile con gli affreschi di Andrea Semino, Bernardo Castello e Lazzaro Tavarone. Ancora, il pubblico dei Rolli Days potrà scoprire una nuova prospettiva da piazza San Lorenzo, grazie all’apertura dell’atrio di palazzo Cicala, che permetterà di passare dalla cinquecentesca facciata dipinta del palazzo Squarciafico al trionfo barocco dei bassorilievi di Francesco Maria Schiaffino nella chiesa delle Scuole Pie, mentre in collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti e il Conservatorio Niccolò Paganini sarà possibile godere dell’inedita apertura di palazzo Senarega, aggiungendo un prezioso elemento alla visita della zona di Piazza Banchi.

E ancora, novità assoluta di questa edizione dei Rolli Days è la Rolli Experience, dedicata a chi vuol vivere provare a trascorrere un soggiorno a Genova come un antico ospite della Repubblica. Genova e i suoi prestigiosi Palazzi dei Rolli si apriranno infatti ai partecipanti per far vivere un’esperienza unica: l’accesso esclusivo a dimore private con la cortese accoglienza delle padrone di casa, la visita guidata e il racconto delle vicende storiche della residenza, tra pareti e soffitti affrescati, oltre a degustazioni e sapori che richiamano la storia dei Palazzi e della città, con cena, pernottamento e speciale accesso prioritario a tutti i Palazzi che animano i Rolli Days. In sostanza, chi vorrà potrà soggiornare all’interno dei palazzi dei Rolli esattamente come gli ospiti che nel Seicento e oltre arrivavano a Genova da ogni parte d’Europa. La Rolli experience, disponibile dal 12 al 13 ottobre, prevede un pernottamento in una residenza d’epoca iscritta negli elenchi dei Rolli con prima colazione inclusa (disponibilità limitata soggetta a riconferma), accesso prioritario alle visite dei Palazzi aperti in occasione di Rolli Days, accesso esclusivo agli appartamenti privati di due Palazzi storici con visita guidata a cura di un divulgatore storico, accompagnata da degustazione narrata delle eccellenze della tradizione genovese quali lo sciroppo di rose e la pasticceria secca, aperitivo con visita guidata e cena placé presso Palazzo storico genovese iscritto nell’elenco dei Rolli, serata animata da figuranti in costume d’epoca, il tutto a 199 euro a persona.

L’evento di ottobre si apre con’anteprima, nella serata di venerdì 11 ottobre, quando si terrà Palazzi in Luce: si spalancheranno nuovamente le finestre dei palazzi di Strada Nuova, offrendo una unica visione delle straordinarie decorazioni ad affresco, che risalteranno illuminate nel buio della notte, fino alle 23:00. Palazzi in Luce è organizzato in collaborazione con gli Amici dei Musei Liguri e di Palazzo Ducale.

Inoltre, come di consueto, ad accompagnare il pubblico nelle visite ai palazzi dei Rolli ci saranno i Divulgatori Scientifici che racconteranno il mondo di arte, cultura e vicende genovesi racchiuso fra gli affreschi, le decorazioni e le straordinarie architetture aperte al pubblico. La scelta di Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Università di Genova è infatti quella di valorizzare la professionalità e le competenze di giovani studiosi, per accompagnare al meglio l’esperienza nei Palazzi dei Rolli. Inoltre, saranno disponibili come ogni anno le visite guidate condotte dalle guide turistiche abilitate, su itinerari specifici che offriranno occasioni di approfondimento Le visite saranno presto acquistabili online su www.visitgenoa.it.

Rolli Days Genova 2019 è un evento promosso e patrocinato da Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Camera di Commercio di Genova, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova (Scuola di Scienze Umanistiche, Scuola Politecnica – Dipartimento di Scienze per l’Architettura). Gli Sponsor di questa edizione dei Rolli Days Genova: Gruppo Iren (sponsor istituzionale), Esselunga, Banca Carige e Metinvest Trametal SpA (main sponsor), Gruppo Spinelli (Sponsor). Radio Montecarlo è media partner della città di Genova. Per tutte le info visitare la pagina dedicata sul sito Visit Genoa.

