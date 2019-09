Ermitage. Il potere dell'arte, il nuovo docu-film de La Grande Arte al Cinema, con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo

Scritto in data 26/09/2019, 13:01:42

In anteprima nelle sale cinematografiche italiane verrà proiettato solo nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2019 Ermitage. Il Potere dell’Arte, il nuovo docu-film de La Grande Arte al Cinema. Il documentario è prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital, realizzato in collaborazione con Villaggio Globale International e Sky Arte con il patrocinio di Ermitage Italia e il sostegno di Intesa Sanpaolo; diretto da Michele Mally su soggetto di Didi Gnocchi, che firma anche la sceneggiatura con Giovanni Piscaglia, il docu-film intende raccontare in modo inedito il museo attraverso i secoli della storia russa e le vicende culturali che hanno condotto allo sviluppo delle sue collezioni. È uno dei musei più amati al mondo che conserva tre milioni di oggetti d’arte ed è visitato ogni anno da oltre 4,2 milioni di persone.

Sarà l’attore Toni Servillo a guidare gli spettatori nelle sale del celebre museo, a recitare brani tratti da poesie e romanzi, a narrare le grandi storie, dalla fondazione di Pietro I allo splendore di Caterina la Grande, dalla Rivoluzione del 1917 ai nostri giorni. Si percorreranno gli ambienti del museo e del Palazzo d’Inverno, il Teatro, le Logge di Raffaello, la Galleria degli Eroi del 1812; e ancora i laboratori di restauro e conservazione di Staraya Derevna, i tesori archeologici e la sezione di Arte Moderna e Contemporanea dell’Edificio dello Stato Maggiore, che custodisce le collezioni Shchukin e Morozov, con la più grande raccolta di Matisse al mondo. Si ammirerà la grande arte europea, da Leonardo a Raffaello, da Van Eyck a Rubens, da Tiziano a Rembrandt e Caravaggio; si scopriranno inoltre i legami con la grande letteratura, primo su tutti Alexandr Pushkin (nella casa-museo è conservato il divano in cui morì e nel Caffè Letterario era solito gustarsi un buon caffè), nonché con la musica e con il balletto.

Interverranno il direttore generale del Museo Statale Ermitage Michail Piotrovskij, lo scrittore Orlando Figes, il direttore dell’Accademia Russa di Belle Arti Semyon Michailovsky, la curatrice del Dipartimento Arte Fiamminga dell’Ermitage Irina Sokolova, lo storico della Letteratura Evgeniy Anisimov, la curatrice del Dipartimento di Arte Veneta dell’Ermitage Irina Artemieva, lo storico dell’Arte Ilia Doronchenkov, il curatore della Library of Congress di Washington Harold Leich e il direttore della National Gallery di Londra Gabriele Finaldi.

La colonna sonora del docu-film, Hermitage. The Power of Art, è firmata da un nuovo talento russo, il pianista e compositore Dmitry Igorevich Myachin, e presentata con l’elettronica d’ambiente del sound designer Maximilien Zaganelli, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 18 ottobre.

La Grande Arte al Cinema è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital con i media partner Radio Capital, Sky Arte e MYmovies.it.

