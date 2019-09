Il Pane e i Sassi: gli Uffizi per la prima volta in mostra a Matera

Dal 10 ottobre 2019 al 10 gennaio 2020 gli Uffizi vanno per la prima volta in mostra a Matera, la Capitale Europea della Cultura 2019, in occasione dell’esposizione Il Pane e i Sassi - L’antico tema del pane in una selezione di opere delle Gallerie degli Uffizi.

La rassegna, a cura di Maria Anna Di Pede e Maria Matilde Simari e organizzata e promossa dalle Gallerie degli Uffizi e dalla Fondazione Sassi di Matera, sarà allestita nel Sasso Barisano e intende essere un racconto dell’antico tema del pane. Tema che sarà presentato tramite una selezione di dipinti del museo fiorentino.

La mostra sarà suddivisa in quattro sezioni, ognuna con una serie di opere che evidenziano il valore storico, simbolico e religioso del pane mediante scene di soggetto sacro e di vita quotidiana, nature morte e paesaggi dedicati al grano e alla sua lavorazione.

Il pane è stato fondamentale nella cultura e nella storia di Matera ed è divenuto elemento identitario della città, insieme ai Sassi.

In mostra sono molte le opere che riprendono episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento: il pane viene offerto insieme al vino ad Abramo da Melchisedek (Genesi 14,18), cade dal cielo in forma di manna (Esodo 16, 1-35), viene moltiplicato da Gesù insieme ai pesci sulle rive del “mare di Galilea” (Giovanni 6, 11-14), è presente sulla mensa dell’Ultima cena (Luca 22, 19) in mostra raffigurata da suor Teresa Berenice così come sulla tavola di Emmaus (Luca 24, 30) dipinta nel bozzetto di Cristofano Allori.

Il pane, simbolo del rito eucaristico cristiano ed emblema di fertilità per le civiltà antiche, è stato anche il soggetto prediletto per allegorie e scene conviviali.

Tra i dipinti presenti, la Natura morta attribuita a Diego Velazquez, la Natura morta di Francisco Barrera, il grottesco Uomo delle lumache dipinto su rame, il Mulino di Filippo Napoletano.

"Questa mostra prosegue l’impegno degli Uffizi nell’estendere i propri confini culturali e dialogare attivamente con il territorio. Dopo le mostre all’estero, negli Usa a Cleveland e in Russia a Vladivostok e quelle in Toscana, per la prima volta esporremo una selezione di opere in una mostra degli Uffizi a Matera. È un’opportunità unica per gli appassionati d’arte di ammirare la bellezza originale di queste opere che raccontano un alimento simbolo nella città capitale Europea della Cultura 2019. Il poterlo fare in un contesto del genere, tra i Sassi, acquista un valore unico” ha dichiarato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt.

“L’immensità e l’universalità dei capolavori delle Gallerie incrociano la millenaria vicenda della Capitale Europea delle Cultura 2019, confermando che quella del pane è una grande storia, ricca di sapienza e poesia, arte e fede, che abbraccia l’intera storia dell’umanità. Siamo fieri e orgogliosi di essere i primi in Italia a ospitare una mostra delle Gallerie degli Uffizi al di fuori del territorio toscano. La cooperazione fra Fondazione Sassi e Gallerie degli Uffizi costituisce anche un’indicazione di metodo per gli anni che verranno: la rete fra istituzioni culturali, il confronto con altre esperienze, l’apertura a scambi e collaborazioni nazionali e internazionali sono essenziali per conservare, consolidare e sviluppare il ruolo conquistato dalla città dei Sassi per il 2019” ha aggiunto il Presidente Fondazione Sassi, Vincenzo Santochirico.

Per info: www.fondazionesassi.org

Orari: Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Chiuso il lunedì.

Biglietti: Intero 5 euro, ridotto 3 euro per under 18, per studenti e per residenti in Basilicata. Gratuito per minoti di 6 anni.

Immagine: Jan Steen, La colazione

