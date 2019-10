La Grande Arte al Cinema arriva anche a casa. Prima uscita il Cofanetto Monet

Scritto in data 15/10/2019, 12:40:21

La Grande Arte al Cinema arriva anche a casa: dal 17 ottobre 2019 sarà disponibile in DVD e Blu-ray™ il cofanetto Monet che comprende Io, Claude Monet e Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e luce, docu-film che fanno parte de La Grande Arte al Cinema, proetto originale di Nexo Digital.

Il cofanetto Monet include due documentari unici dedicati al celebre pittore impressionista: Io, Claude Monet, diretto da Phil Grabsky nell’ambito di Exhibition on Screen, è un viaggio intimo nella vita dell’artista e nei luoghi che lo hanno ispirato, attraverso opere in alta definizione e le lettere agli amici più cari. Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e luce è il film evento dedicato al padre dell’Impressionismo e alla sua ossessione per le ninfee, prodotto da Ballandi Arts e da Nexo Digital in collaborazione con TIMVISION Production.

Disponibile anche un altro titolo appartenente alla stessa collana, Klimt & Schiele. Eros e Psiche: film evento, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital con il sostegno di Intesa Sanpaolo, che ha visto la partecipazione di Lorenzo Richelmy. La pellicola si focalizza su scandali, sogni e ossessioni della Vienna dell’epoca d’oro e presenta le opere dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches, del Leopold, del Freud e del Wien Museum.

Nei prossimi mesi saranno disponibili in home video ulteriori cofanetti: dal 14 novembre il Cofanetto Surrealismo che include Salvador Dalí. La ricerca dell’immortalità e Bosch. Il giardino dei sogni, e il cofanetto Hokusai dal British Museum.

Dal 12 dicembre disponibile il cofanetto Caravaggio – L’anima e il sangue e Van Gogh – Tra il grano e il cielo.

I cofanetti sono un progetto di Koch Media in collaborazione con Nexo Digital.

