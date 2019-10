A Bolzano la personale di Peter Wächtler gioca sugli opposti

Scritto in data 15/10/2019, 15:28:00

La Fondazione Antonio Dalle Nogare a Bolzano accoglie fino al 9 maggio 2020 la personale dell’artista tedesco Peter Wächtler (Hannover, 1979), dal titolo Up the Heavies.

Come anticipa il titolo, che letteralmente significa “sollevare i pesanti”, la mostra intende giocare con l’idea degli opposti: velocità e lentezza, pesantezza e leggerezza, astrazione e figurazione, grande e piccolo, narrazione e rappresentazione, specificità e generalismo.

Il percorso espositivo si apre nella grande sala al piano terra, dove sono collocate tre serie di sculture, fotografie in bianco e nero e una serie di acquerelli. I tre gruppi di sculture sono diversi per forme, per materiali e per intenti: fiori, animali e gru in bronzo, acciaio e vetro. Si creano quindi contrapposizioni tra i fiori e le gru, elementi naturali e industriali, differenti anche per la tecnica di realizzazione. Le due sculture in bronzo raffiguranti un lupo e un orso sono rappresentati come due marinai in movimento e, a differenza delle altre sculture, meno raffinate e quasi abbozzate, queste sono realizzate con uno dei materiali nobili della scultura classica e sono definite nei minimi particolari.

Inoltre, se le fotografie documentano una serie di scatti compiuti a Bolzano in luoghi tipici della città, gli acquerelli rappresentano paesaggi generici, quasi fantastici; e ancora, mentre le fotografie sono dominate da chiaroscuri, gli acquerelli sono caratterizzati da una generale opacità.

Nella sala video viene poi presentato Untitled (Vampire), ultimo film dell’artista: co-prodotto dalla Fondazione Antonio Dalle Nogare e dalla Kunsthalle di Zurigo, il film ha per protagonista un vampiro interpretato dallo stesso Wächtler. Si tratta di un altro esempio di opposizione, poiché il vampiro esiste in una continua dicotomia tra la vita e la morte, ma anche tra realtà e finzione.

Per info: www.fondazioneantoniodallenogare.com

Immagine: Peter Wächtler, Up the Heavies, installation view alla Fondazione Dalle Nogare. Photo Jürgen Eheim. Courtesy Fondazione Antonio Dalle Nogare.

