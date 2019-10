Al via la sesta edizione di Trieste Photo Days. Ospiti d'eccezione Martin Parr e Nick Turpin

Al via la sesta edizione di Trieste Photo Days, festival internazionale di fotografia urbana, che si terrà dal 22 ottobre al 10 novembre 2019 in varie sedi espositive della città; previsto weekend di apertura ricco di eventi.

Quest’edizione proporrà decine di mostre di artisti italiani e stranieri per un totale di circa 1700 fotografie esposte e la presenza di due grandi protagonisti della street photography internazionale per la prima volta a Trieste, Martin Parr e Nick Turpin.

Filo conduttore del festival sarà la fotografia urbana, dall’architettura alla street, dallo studio del territorio all’impegno sociale, affrontata tramite workshop, proiezioni, contest, letture portfolio, presentazioni di libri, incontri con ospiti da tutto il mondo.

Ai tradizionali appuntamenti si aggiungerà anche il Photo Days Tour fuori città: oltre 480 foto di 175 autori da tutto il mondo, migliori foto e progetti dei semifinalisti del contest URBAN 2019 Photo Awards, saranno esposte in tre grandi collettive ad Aquileia (Sala Consiliare), a Cividale del Friuli (Teatro Ristori e Monastero di Santa Maria in Valle – sito UNESCO) e a Cormòns (Museo del Territorio), oltre a una quarta collettiva presso il Trieste Airport di Ronchi dei Legionari.

Il Trieste Photo Fringe invece sarà un festival diffuso a cui parteciperanno locali del centro città che esporranno collettive e personali di fotografi internazionali: 28 sedi espositive per oltre 580 foto. E ci sarà anche un tributo fotografico a Leonardo da Vinci con il progetto La città ideale di Leonardo presso DoubleRoom.

In onore di Martin Parr e Nick Turpin, sarà allestita presso la sala U.Veruda la grande mostra tributo Short Street Stories: oltre 100 foto che omaggiano lo stile dei due autori realizzate da 173 fotografi da tutto il mondo.

Martin Parr è uno dei più famosi fotografi documentaristi della sua generazione, membro dell’agenzia Magnum Photos dal 1994, con oltre 200 libri pubblicati e lavori esposti alla Tate Modern, al Centre Pompidou e al MoMA di New York. In qualità di Presidente della giuria di URBAN 2019 Photo Awards, Parr sceglierà e premierà il vincitore assoluto di questo concorso sabato 26 ottobre alle ore 20 presso la Sala Xenia. Domenica 27 alle ore 12 Parr dialogherà con il Direttore artistico del festival, Angelo Cucchetto, in un’esclusiva conferenza presso l’Auditorium del Museo Revoltella.

Nick Turpin, altro ospite d’onore del festival, è il fondatore del collettivo internazionale iN-PUBLiC che, a partire dai primi anni 2000, ha svolto un ruolo significativo nella moderna rinascita della street photography. Al Trieste Photo Days, Turpin terrà il workshop StreetShoTS e un incontro con il pubblico, domenica 27 ottobre alle ore 15 presso la Sala Xenia.

Per info: www.triestephotodays.com

Nell’immagine, una delle fotografie esposte alla grande mostra tributo Short Street Stories: Adria Paez Forteza, Untitled.

