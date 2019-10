La Galleria Borghese dedica una monografica a Luigi Valadier, ebanista e orafo della Roma del Settecento

Scritto in data 29/10/2019, 13:55:52

Apre il 30 ottobre 2019 presso la Galleria Borghese di Roma e resterà visitabile fino al 2 febbraio 2020 la mostra Valadier. Splendore nella Roma del Settecento.

Curata da Anna Coliva, la grande mostra monografica autunnale della celebre sede museale sarò dedicata a Luigi Valadier, uno dei più significativi ebanisti e orafi di Roma della metà del Settecento. La sua bottega in via del Babuino era alla sua epoca uno dei luoghi più visitati da reali, diplomatici, collezionisti e antiquari e la sua produzione diventò modello internazionale per la grande versatilità dell’artista e la sua abilità tecnica.

La mostra intende presentare al pubblico le opere di Valadier all’interno di un contesto decorativo come quello di Villa Borghese, dove pittori e scultori hanno condiviso molte imprese artistiche romane. Si hanno testimonianze dei rapporti di questi ultimi con Luigi Valadier: uno di questi era l’intagliatore di marmi Lorenzo Cardelli che collaborò con l’artista per la realizzazione del camino della sala XVI e di manufatti destinati a committenti anglosassoni.

Nonostante la famiglia Borghese sia stata molto legata all’attività di Valadier, il rilevante numero di committenti dell’artista rivelano il successo della sua carriera di orafo e argentiere.

In mostra saranno anche le grandi lampade d’argento per il santuario di Santiago di Compostela, il San Giovanni Battista del Battistero Lateranense, entrambi per la prima volta visibili fuori dalla loro collocazione originale; e ancora, le sculture della cattedrale di Monreale, le riproduzioni in bronzo di statue antiche per re Gustavo III di Svezia, Madame du Barry e il conte d’Orsay, il sostegno del cammeo di Augusto commissionato da papa Pio VI e la ricostruzione del tempio di Iside a Pompei per Maria Carolina d’Austria.

Una sezione sarà dedicata ai disegni, strumento fondamentale pe comprendere il processo creativo di Valadier e l’attività della sua grande bottega; alcuni sono testimonianza di opere oggi disperse, come ad esempio il servizio in argento dorato realizzato per i Borghese.

Inoltre per una maggiore comprensione saranno presenti totem multimediali dedicati ai Luoghi di Luigi Valadier a Roma: un invito ad approfondire la conoscenza dell’artista attraverso la visita di questi ultimi.

Per info: http://galleriaborghese.beniculturali.it

Nell’immagine, Luigi Valadier, Erma di Bacco

