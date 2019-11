Nasce un progetto che promuove la lettura facendo leggere i bambini al museo. Cento eventi in tutta Italia

Scritto in data 12/11/2019, 11:17:05

Si chiama Avventure tra le pagine. Leggiamo al museo! il progetto che l’associazione Kid Pass Culture e il portale Kid Pass lanciano per la prima volta questo fine settimana, dal 15 al 17 novembre 2019. Si tratta di un’iniziativa per promuovere l’importanza, per i bambini, di avvicinarsi alla cultura e alla lettura: in cento musei in tutta Italia, ci saranno sessioni di lettura creativa, visite guidate su misura per i più piccoli, attività per le famiglie (la manifestazione è riservata alle famiglie che hanno bambini di età minore di dodici anni). L’intento, spiegano gli organizzatori, è duplice: da un lato portare famiglie e bambini a scoprire i musei, dall’altro educare grandi e piccini all’importanza di leggere.

Gli eventi, come detto, si terranno in tutta Italia: hanno aderito spazi importanti come Palazzo Strozzi a Firenze, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova, il Museo di Ca’ Rezzonico a Venezia, la GAM di Torino, la GAMeC di Bergamo, la Reggia di Caserta, le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari di Vicenza, la Città della Scienza di Napoli, i musei bolognesi di Genus Bononiae, i Musei Civici di Reggio Emilia, il Museo delle Scienze di Trento, il Museo Archeologico di Chiavari, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, il Museo Borgogna di Vercelli, Palazzo Reale a Genova, il Poldi Pezzoli di Milano, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, il Museo del Duomo di Milano, il Sistema Museale di Castell’Arquato e molti altri. Ognuno con eventi tematici centrati sulle proprie collezioni.

L’iniziativa ha ottenuto la partnership di Pingu’s English, Best Western, Mielizia e Focus on You. Per saperne di più e per scorrere l’intero programma degli eventi in tutti i musei che aderiscono all’iniziativa, è possibile collegarsi al sito di Kid Pass.

