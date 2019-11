Scritto in data 19/11/2019, 16:32:11

La Camera dei Deputati ospita dal 21 novembre al 6 dicembre 2019 la mostra dedicata a Guglielmo Sansoni, in arte Tato (Bologna 1896 – Roma 1974), dal titolo Tato futurista. Inventore dell’aeropittura.

In occasione del centesimo anniversario dell’incontro di Tato con Filippo Tommaso Marinetti, l’esposizione intende presentare, attraverso alcune opere selezionate di aeropittura di Tato, l’entusiasmo e la forza visionaria dell’epoca futurista, nonché il ruolo primario dell’avanguardia italiana agli albori del Novecento.

Tato è l’artista futurista italiano, inventore e padre dell’aeropittura, e in mostra saranno visibili circa ventisei opere, tra oli su tela, tempere su carta, dipinti su ceramica e foto originali d’epoca, incentrati sulla visione emozionale del paesaggio italiano visto da nuovi e inesplorati punti di vista come gli aerei in volo.

Tra le opere scelte, Sorvolando in spirale il Colosseo (Spiralata), Aeroplani + Metropoli, Paesaggio in velocità - scivolamento d’ala, Sport, Avvitamento, tutte realizzate nel 1930, Sorvolando Sabaudia (1934), Spiralata (1936), Volo notturno (1936), Atterrando (1937), Sensazioni di volo II tempo (1929), Il dirigibile Italia al polo Nord (1928), Alba futurista (1926).

L’aeropittura e il suo entusiasmo per il volo e la velocità aerea scandiscono le immagini per piani di colore, riproponendo luoghi e paesaggi italiani in prospettiva aerea. Il tema della veduta tra natura e modernità si lega in questo modo al racconto delle trasformazioni dello spazio tra ruralità e urbanizzazione di un’Italia in evoluzione.

La mostra è curata da Salvatore Ventura su progetto e coordinamento di Cornelia Bujin.

Per info: www.camera.it

Orari: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18; chiuso sabato e domenica.

Ingresso libero

Immagine: Tato, Il 6 motori su Monti-mare (1934; olio su tela, 54 x 73 cm)

Alla Camera dei Deputati una mostra-omaggio a Tato, inventore dell'aeropittura