Da ieri Peter Aufreiter non è più il direttore della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino: è infatti terminato il mandato dello storico dell’arte austriaco, che ha deciso di non candidarsi per il rinnovo, per le ragioni che ha esposto anche in un’intervista rilasciata quest’estate a Finestre sull’Arte. Al suo posto arriva, con un incarico ad interim, Marco Pierini, attuale direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, che si troverà dunque a dirigere due importanti musei. Per Aufreiter, invece, si aprono le porte del Technisches Museum di Vienna, del quale assumerà la direzione.

“Oggi salutiamo il dotter Peter Aufreiter”, commenta il museo in un post su Facebook, “che porta a conclusione quattro anni di successi e soddisfazioni alla guida della Galleria Nazionale delle Marche e lo ringraziamo per aver dato nuova vitalità al nostro meraviglioso Palazzo Ducale aprendolo a una infinita serie di mostre, iniziative, eventi, progetti e collaborazioni! Grazie direttore e buon futuro!”. Anche Marco Pierini affida a Facebook il proprio commento, dichiarandosi “emozionato” nel ricevere direttamente dalle mani di Aufreiter l’importante incarico.

Peter Aufreiter saluta la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. Subentra Marco Pierini ad interim