Firenze, alla Biblioteca Nazionale Centrale una mostra sulla costruzione del mito di Leonardo tra Otto e Novecento

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ha organizzato, nell’ambito delle celebrazioni per i cinquecento anni della morte di Leonardo, un’esposizione, in Sala Dante e nel corridoio adiacente, incentrata sulla nascita e sullo sviluppo del mito leonardiano in Italia e in Europa. L’esposizione, in programma dal 5 dicembre 2019 al 14 marzo 2020, si intitola Leonardo di carta in carta: la costruzione del mito tra Ottocento e Novecento.

Punto di partenza è il 1796, con il trasferimento, voluto da Napoleone, dei codici vinciani della Biblioteca Ambrosiana in Francia, in un crescendo esponenziale e inarrestabile per tutto l’Ottocento fino al 1939, con la grandiosa Mostra di Leonardo da Vinci e delle invenzioni italiane di Milano, che rappresentò il culmine della trasfigurazione del pittore toscano in simbolo perfetto del genio italico, sintesi “divina” di arte e scienza.

Sono esposti circa centodieci documenti di varie tipologie, in otto sezioni, secondo una progressione cronologica e tematica, che esplorano il mito nelle sue valenze e negli ambiti più complessi: dalla ristretta cerchia accademica alla riflessione letteraria e poetica, dalle implicazioni storiche e politiche nel Risorgimento alla divulgazione scolastica e popolare, dalle considerazioni psicoanalitiche freudiane alla dissacrazione operata dalle avanguardie artistiche del primo ‘900, fino alla stagione delle grandi Mostre italiane in epoca fascista che hanno come fulcro Leonardo, consacrato come genio precursore e universale.

In mostra libri a stampa, manoscritti, carteggi, incisioni, periodici insieme a fotografie, francobolli, cartoline illustrate, piccoli calendari e figurine, provenienti non solo dalle raccolte storiche dellabiblioteca ma anche da prestiti importanti di altri istituti e collezioni private.

Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

