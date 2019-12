Lavorare nei beni culturali, ecco posizioni aperte, concorsi e offerte raccolte l'ultima settimana del 2019

Scritto in data 28/12/2019, 11:56:44

Ultimo appuntamento dell’anno 2019 con la nostra consueta rubrica che raccoglie le offerte di lavoro, i concorsi e le posizioni aperte per lavorare nei beni culturali. Ecco qui le offerte del settore che abbiamo raccolto nella settimana tra il 21 e il 28 dicembre 2019.

A Milano, la Triennale di Milano è alla ricerca di un visitor services officer che dovrà condurre visite guidate, coordinare i servizi al pubblico, monitorare le presenze e il buon funzionamento di installazioni, mostre e servizi. Richiesta laurea in architettura, design o storia dell’arte. Candidature entro il 10 gennaio. Per info e candidature, consultare il sito della Triennale di Milano.

A Venezia, Palazzo Grassi e Punta della Dogana, in occasione delle nuove mostre 2020, sono alla ricerca di dodici mediatori culturali che dovranno supportare le iniziative del museo e facilitare l’esperienza dei visitatori. Candidature entro il 24 gennaio 2020. Per info e per candidature, consultare il sito di Palazzo Grassi.

A Firenze, l’Opificio delle Pietre Dure indice un bando per l’assegnazione del servizio di casierato presso la sede di via degli Alfani. Il servizio di casierato consiste nell’impegno da parte del custode casiere a garantire (oltre al normale orario di lavoro), in qualità di addetto alla sorveglianza e vigilanza, l’orario di servizio secondo il di sciplinare tecnico sottoscritto fra le parti. Scadenza 15 gennaio 2020. Per bando e candidature, consultare il sito dell’Opificio delle Pietre Dure.

A Torino, la Compagnia di San Paolo cerca un Junior program officer cultura, che dovrà gestire attività nell’ambito dei progetti culturali della Compagnia. Richiesta laurea magistrale. Per info e candidature, consultare il sito della Compagnia di San Paolo.

A Venezia, Coopculture cerca personale per mediazione linguistica in ambito bibliotecario in cinese, bengalese, russo e rumeno, e un addetto ai servizi bibliotecari. Per info e candidature, consultare il sito di Coopculture (qui per mediazione e qui per bibliotecario).

A Parma, Coopculture cerca personale nell’ambito del servizio gestione eventi presso gli spazi culturali ed espositivi del Comune di Parma. Candidature entro il 7 gennaio 2020. Per info e candidature consultare il sito di Coopculture.

A Napoli, la società Ales spa cerca un esperto nel restauro di materiali lapidei, musivi e derivati e superfici decorate dell’architettura. Scadenza il 29 dicembre. Per info e candidature, consultare il sito di Ales spa.

A Milano, il FAI - Fondo Ambiente Italiano cerca un Junior account per una sostituzione maternità all’ufficio Major Donors: dovrà supportarlo per il raggiungimento degli obiettivi annuali di raccolta fondi. Richiesta laurea in economia dei beni culturali. Candidature entro il 10 gennaio. Per info e candidature, consultare il sito del FAI.

A Bulciago (Lecco), la Provincia di Lecco indice un concorso per un posto da istruttore amministrativo addetto alla biblioteca. Scadenza per il 9 gennaio 2020. Per bando e candidature, consultare il sito della Provincia di Lecco.

A Spello (Perugia), il Comune di Spello cerca un addetto ai servizi culturali. Richiesta laurea in beni culturali o simili. Scadenza del concorso fissata per il 16 gennaio 2020. Per bando e candidatura, consultare il sito del Comune di Spello.

A Guastalla (Reggio Emilia), il Comune di Guastalla cerca due istruttori culturali per il settore Cultura, Turismo e Sport. Scadenza fissata al 16 gennaio 2020. Per il bando, consultare il sito del Comune di Guastalla.

A Correggio (Reggio Emilia), l’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana bandisce un concorso per collaboratore tecnico - custode addetto ai servizi culturali. Scadenza per il 20 gennaio. Per il bando, consultare il sito dell’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana.

A Busto Arsizio (Varese), il Comune di Busto Arsizio indice un concorso per assistente bibliotecario catalogatore. Scadenza per il 9 gennaio. Per bando e domanda collegarsi al sito del Comune di Busto Arsizio, cliccare su “Bandi di concorso” e cercare quello per assistente bibliotecario catalogatore.

Immagine: Venezia, Palazzo Grassi

Lavorare nei beni culturali, ecco posizioni aperte, concorsi e offerte raccolte l'ultima settimana del 2019