Per la prima volta nella sua storia, l'Olanda restituisce opere d'arte all'Indonesia, sua ex colonia

Scritto in data 09/01/2020, 11:47:02

Circa 1.500 oggetti storici stanndo lasciando l’Olanda e hanno fatto ritorno in Indonesia, ex colonia olandese: è la prima volta che i Paesi Bassi restituiscono oggetti e opere d’arte all’Indonesia. Il trasferimento è frutto di un accordo siglato nel 2016 dai due paesi, ma a causa di ritardi di varia natura (soprattutto di tipo legale) è slittato fino all’inizio del 2020. Gli oggetti facevano parte della raccolta del Nusantara Museum di Delft, un istituto poi chiuso nel 2013 a causa di problemi finanziari (furono poi trasferiti al Prinsenhof Museum). Tra gli oggetti restituiti figurano testimonianze di ogni epoca storica, inclusi oggetti preistorici e opere d’arte moderna (i pezzi più recenti risalgono agli anni Quaranta: l’Indonesia ottenne l’indipendenza dai Paesi Bassi nel 1945).

“È la prima volta nella storia dell’Indonesia che oggetti o opere d’arte indonesiane che furono prese dagli olandesi tornano”, ha detto il ministro della cultura dell’Indonesia, Hilman Farid. “È un evento storico e vogliamo condividerlo con tutti. Speriamo che questo apra la strada al ritorno di oggetti conservati in altri musei europei”. Gli oggetti saranno esposti al Museo Nazionale dell’Indonesia: al momento è in corso il trasferimento, e la prima mostra con gli oggetti restituiti è in programma per il mese di giugno di quest’anno. La direzione del museo ha comunque fatto sapere che altri musei indonesiani avranno l’opportunità di avere oggetti restituiti.

Nell’immagine: il ritorno in Indonesia di un oggetto restituito dall’Olanda. Foto del Ministero della Cultura dell’Indonesia

