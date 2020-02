Come potrebbe evolvere l'ingegneria aerospaziale senza interessi militari? Alle OGR la risposta di Trevor Paglen

Scritto in data 15/02/2020, 12:58:49

Il Binario 1 delle OGR - Officine Grandi Riparazioni di Torino presenta dal 12 marzo al 31 maggio 2020 la mostra Trevor Paglen - Unseen Stars, a cura di Ilaria Bonacossa e Valentina Lacinio.

L’esposizione intende essere una risposta al dibattito sull’indagine spaziale dell’artista, che pone in relazione l’arte contemporanea e la scienza, invitando il pubblico a re-immaginare lo Spazio come luogo di possibilità.

I visitatori saranno accolti quindi da una serie di satelliti, ideati in collaborazione con ingegneri aerospaziali: sculture pronte per lo Spazio, da piccoli e leggeri a grandi strutture riflettenti. Se collocati in orbita, questi satelliti possono divenire sculture nel cielo notturno, visibili dalla Terra dopo il tramonte e prima dell’alba, come stelle luminose che si muovono lentamente.

I satelliti sono sia esperimenti scultorei che dispositivi che evocano il legame con lo Spazio e la politica che ne governa la colonizzazione.

La ricerca su queste forme si può considerare come una possibile risposta a come l’ingegneria aerospaziale potrebbe evolvere se i suoi metodi fossero dissociati dagli interessi militari.

Per info: ogrtorino.it

Orari: Giovedì e venerdì dalle 15 alle 21; sabato e domenica dalle 11 alle 19.

Ph.Credit OGR - Officine Grandi Riparazioni

