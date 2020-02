L'archeologia personale di Franco Guerzoni in mostra al Museo del Novecento di Milano

Scritto in data 15/02/2020, 13:46:22

Presso il Museo del Novecento di Milano sarà aperta al pubblico dal 3 aprile al 31 maggio 2020 la mostra Franco Guerzoni. L’immagine sottratta.

Curata da Martina Corgnati, la rassegna presenterà i lavori realizzati nell’ultimo decennio da Franco Guerzoni (Modena, 1948): un vero itinerario intorno alla parete. Protagoniste saranno infatti pareti vecchie e scrostate, con intonaci e rigonfiamenti, crepe, muffe e graffi, raffigurate prima in fotografie utilizzate come supporto del suo lavoro, poi rappresentate su tela. La ricerca dell’artista modenese si è concentrata su una sofisticata archeologia personale.

Questi ultimi lavori saranno posti in dialogo con opere dei primi anni Settanta, nati dalla collaborazione con l’amico fotografo Luigi Ghirri.

Sarà presentata anche l’ultima ricerca di Guerzoni, dal titolo Intravedere, che propone piccole stanze di materiale gessoso che galleggiano come libri aperti, ma la cui immagine è nascosta e sottratta allo sguardo dell’osservatore. Visibili anche i libri-opera realizzati dall’artista dagli anni Settanta: dal Libro dei sogni del 1970 al Museo ideale del 2014. Si tratta di libri che custodiscono le riflessioni dei numerosi poeti, critici e letterati amici di Guerzoni.

Una bacheca del percorso espositivo sarà dedicata alle sequenze fotografiche, spesso inedite, che raccontano progetti delle sue origini che l’artista ha denominato Irrisolti.

Infine, un video realizzato da Eva Marisaldi ed Enrico Serotti appositamente per la mostra illustrerà le tappe più significative dell’intera attività artistica di Guerzoni, includendo anche ciò che non sarà presente in esposizione.

Per info: www.museodelnovecento.org

Orari: Lunedì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30; giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30.

L’ingresso è compreso nel biglietto del museo: 5 euro

Immagine: Franco Guerzoni, Intravedere (2018; pigmenti scagliola su scatola di gesso, 31 x 18 x 7 cm)

L'archeologia personale di Franco Guerzoni in mostra al Museo del Novecento di Milano