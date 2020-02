Uno sguardo inedito dentro e fuori le mura di Siena con gli scatti di Stefano Vigni

Scritto in data 18/02/2020, 12:18:32

La Galleria Olmastroni di Siena, a Palazzo Patrizi, accoglierà dal 6 al 22 marzo 2020 la mostra Forma/ae - Siena dentro e fuori del fotografo senese Stefano Vigni.

Suddivisa in due parti, l’esposizione presenterà scatti in bianco e nero che raffigurano Siena e scatti a colori e videoinstallazioni per le Crete Senesi e la Val d’Orcia. Immagini che rappresentano quindi il dualismo tra campagna e città, che si ritrova nel libro in due volumi Forma/ae (Seipersei editore): gli scatti in mostra sono quelli utilizzati per la realizzazione di quest’ultimo.

Obiettivo della rassegna è fornire uno sguardo inedito su territori ed edifici famosi in tutto il mondo. Il dentro e il fuori le mura di Siena sono per Vigni due metà uguali ma opposte, diverse ma inscindibili, poiché si appartengono.

L’allestimento rientra nella rassegna Le stagioni dell’arte programmata dal Comune di Siena.

Orari: Tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30.

Ingresso gratuito.

