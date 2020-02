Il MAN di Nuoro racconta il rapporto tra Sardegna e Piemonte dal 1720 al Novecento

Scritto in data 22/02/2020, 15:48:05

Dal 13 marzo al 14 giugno 2020 il MAN Museo d’Arte di Nuoro presenta la mostra Il regno segreto. Sardegna-Piemonte: una visione postcoloniale, a cura di Luca Scarlini.

A trecento anni dall’arrivo dei Savoia a Cagliari, l’esposizione si propone come un inedito progetto basato su un’ampia e articolata indagine storiografica e culturale che racconta la relazione tra Sardegna e Piemonte, dal 1720 agli anni Sessanta del Novecento.

Il rapporto culturale è testimoniato da opere d’arte, documenti, manufatti, testi letterari, illustrazioni, ceramiche, fotografie e spartiti musicali, provenienti da prestigiose istituzioni italiane.

Attraverso una prospettiva postcoloniale, la rassegna illustrerà l’influenza reciproca tra le due regioni, svelando anche un volto inedito del Regno di Sardegna, ricco di storie ancora poco conosciute e di prolifici incontri.

Una relazione che ebbe inizio nel 1720, quando la Sardegna divenne sabauda, e da allora gli scambi culturali si intensificarono sempre di più, modificando profondamente il destino di Sardegna e Piemonte.

"La mostra esplora, per tramite di profili artistici, di microstorie, di fatti di costume, di vicende ufficiali, di situazioni politiche, di aneddoti biografici, di storie d’amore e guerra, di documenti, di illustrazioni, di legami spesso dimenticati, o mai chiariti, la costruzione di un mondo di segni tra Piemonte e Sardegna, senza una visione preconcetta, né tesi da dimostrare. Nelle sale del MAN di Nuoro va in scena lo spettacolo di un luogo reale e immaginario a un tempo, di cui vengono fornite le mappe, forse per la prima volta, in modo organico, ricostruendo allo stesso tempo un episodio capitale, e ancora in larga parte da esplorare, della recente storia italiana” ha affermato il curatore.

L’esposizione sarà completata da una sezione dedicata all’animazione, curata da Fondazione Sardegna Film Commission che, in collaborazione con il MAN, ha sviluppato quattro format sperimentali di corti d’animazione sugli illustratori sardi attivi in Piemonte nel Novecento.

Per info: www.museoman.it

Orari: Tutti i giorni dalle 10 alle 19. Chiuso il lunedì.

Biglietti: Intero 5 euro, ridotto per ragazzi dai 18 ai 25 anni 3 euro. Gratuito per minori di 18 anni.

Nell’immagine, Vittorio Accornero per Gucci, Foulard Costumi italiani (anni Sessanta, seta, 87 x 87 cm) Courtesy Federico Spano

Il MAN di Nuoro racconta il rapporto tra Sardegna e Piemonte dal 1720 al Novecento