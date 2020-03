Una grande e rara litografia di Mucha esposta a Villa Bernasconi per la mostra sull'Art Nouveau

Scritto in data 02/03/2020, 18:48:17

Il Museo di Villa Bernasconi a Cernobbio, sul Lago di Como, ospita dal 7 marzo al 20 settembre 2020 la mostra Fiori narrati. Illustratori dell’Art Nouveau in dialogo con Villa Bernasconi.

I visitatori possono ammirare opere di alcuni tra i più celebri artisti attivi a cavallo tra Ottocento e Novecento che vedevano nella bellezza femminile e nella natura un universo di eleganza e di armonia.

Tra questi capolavori, è esposta anche la grande e rara litografia su tela intitolata Les fleurs realizzata nel 1894 da Alphonse Mucha per Home Decor e proveniente dalla collezione della Fondazione Arte Nuova. In dialogo con quest’opera, altre tre litografie di Mucha su carta, di una serie di quattro, compiute nel 1898, che rappresentano donne con fiori, in particolare il garofano, l’iris e la rosa.

Presente anche una litografia su carta di Paul Berthon, dal titolo Les bulles de neiges, che risale all’inizio del Novecento. Influenzata da Eugène Grasset nello stile, la produzione del pittore e illustratore francese è connotata da una propria riconoscibilità, contraddistinta da colori pastello e da contorni netti.

Si aggiungono quattro litografie su carta, del 1901, di Elisabeth Sonrel, raffiguranti i fiori d’acqua, di campo, di montagna e di serra. Pittrice e illustratrice di successo, la Sonrel espose frequentemente ai Salons parigini dal 1893 al 1941.

Nel percorso espositivo sono compresi inoltre un leggio degli anni Venti in radica di noce intarsiato, con figura di donna neoclassica stilizzata, e il salottino in legno di mogano dell’ebanista Eugenio Quarti.

La mostra è a cura di Elena Franco, direttore artistico di FAN – Fondazione Arte Nova.

Per info: www.villabernasconi.eu

Orari: Da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Biglietti: Intero 8 euro, ridotto 5 euro. Gratuito under 14 e over 75

Immagine: Alphonse Mucha, Les fleurs, dettaglio (1894; litografia su tela, 190 x 115 cm)

