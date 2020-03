Roma, la lavorazione dell'argilla al servizio delle emozioni in una mostra del Museo delle Mura

Scritto in data 05/03/2020, 11:41:48

A Roma, il Museo delle Mura ospiterà la mostra Narrazioni d’Argilla. Gli archetipi nelle fiabe e nei miti dal 14 marzo al 10 maggio.

Questa rassegna mostra l’arte ceramica e come l’argilla viene lavorata in tutte le declinazioni possibili, con particolare attenzione alle sperimentazioni e contaminazioni dell’avanguardia artistica contemporanea. Unite dall’amore per un mezzo espressivo così versatile, sedici ceramiste artiste provenienti da percorsi molto diversi si sono unite in questo progetto espositivo per raccontare le loro emozioni, intessute di ricordi di infanzia, e rappresentare gli archetipi femminili, ma non solo, che si incontrano nelle favole, nei miti, e nei racconti epici.

Attraverso un insieme di oltre 70 opere di dimensioni differenti (alcune quasi miniature, altre alte 2 metri) propongono spunti di riflessioni e insieme di giocosa fantasia espressiva, spaziando dalle citazioni di Basile a quelle di Calvino, secondo cui la fiaba è “una spiegazione generale della vita; il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e una donna, soprattutto per la parte di vita che è il farsi un destino: la giovinezza, che poi vede la sua conferma nella maturità e nella vecchiaia”.

Le artiste sono Francesca Bedetti, Fernanda Andrea Cabello, Cinzia Catena, Alessandra Di Marco, Emanuela Fabozzi, Anna Maria Grippo, Robbie Mazzaro, Maria Grazia Morsella, Speranza Neri, Paola Ramondini, Francesca Romana Sansoni, Alessandra Spina, Manuela Troilo, Raffaella Troise, Maria Valerio, Tatiana Viduatto.

Per tutte le informazioni potete telefonare al numero 060608 oppure visitare il sito ufficiale del museo.

