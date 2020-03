Scritto in data 17/03/2020, 12:48:58

Da mercoledì 25 marzo partirà sul sito e sui canali social di ARF! Festival del Fumetto, a ritmo di una tavola al giorno, COme VIte Distanti: un racconto collettivo che coinvolgerà i più grandi fumettisti. Tra questi, Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua, Lorenza Di Sepio, Fumettibrutti, GIPI (Gian Alfonso Pacinotti), LRNZ, Sara Pichelli, Sio, (Z)ZeroCalcare, Rita Petruccioli, Francesco Artibani e tanti tanti altri.

Il racconto diventerà un libro che sarà disponibile fin da subito in pre-order e il ricavato sarà interamente devoluto da ARF! a sostegno dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Il volume cartonato con una copertina creata da Ale Giorgini.

“Ringraziamo ancora i moltissimi tra autori e autrici che hanno aderito al progetto e quanti aderiranno lungo il percorso, rendendo possibile una testimonianza a più voci di questo momento unico per il nostro Paese, facendo del nostro meglio per supportare chi opera in prima linea nel modo a noi più congeniale: attraverso splendide tavole a fumetti” hanno scritto sul profilo Facebook ArFestival.

I maggiori fumettisti a sostegno dell'Istituto Spallanzani