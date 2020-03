I Family Lab digitali per sperimentare e giocare insieme al PAC

Scritto in data 17/03/2020, 16:02:54

Arrivano i Family LAB Digitali del PAC-Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, con i quali la sede museale partecipa all’appello #museichiusimuseiaperti #iorestoacasa.

Brevi video pensati come un’estensione web dei laboratori per famiglie che lo spazio milanese da anni organizza in occasione delle sue mostre. In questa prima serie si parte da un confronto tra due artisti, uno dei quali ha esposto in passato al PAC, per successivamente sperimentare e giocare insieme ispirati da un’opera o da una particolare tecnica.

Già disponibile sui profili Facebook e Instagram del PAC è il laboratorio che mette a confronto Pablo Picasso e Romuald Hazoumé per realizzare poi una scultura con scarti o oggetti inutilizzati disponibili in casa.

I laboratori saranno settimanali e visibili sui canali social di @pacmilano e saranno presto disponibili anche su Youtube.

