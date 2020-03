MUSE on Air e tante altre iniziative per il Museo delle Scienze di Trento

Partecipa alla campagna #iorestoacasa anche il MUSE - Museo delle Scienze di Trento e, per l’occasione, lancia la piattaforma digitale Il MUSE per stare virtualmente vicino al pubblico attraverso una serie di iniziative che lo coinvolgeranno in attività di esplorazione e di partecipazione a distanza.

Sono molte le proposte del museo:

- Step by step

Tutto il MUSE a portata di click, organizzato come una visita guidata al museo, piano per piano, installazione per installazione. Ogni video, disponibile sul canale youtube del MUSE, è corredato da domande e materiali online: dalla nascita e l’evoluzione della vita sul nostro pianeta alla presenza umana, fino al rapporto tra uomo e ambiente e alle ultime esplorazioni spaziali. Un viaggio virtuale di scoperta attraverso cinque temi: Storia della vita, Dna, Acquari e serra tropicale, Gallerie del Museo, mostra temporanea Cosmo Cartoons.

Nella sezione Videoteca sarà possibile visionare alcuni dei interventi dei ricercatori e dei mediatori scientifici del MUSE, tra studi televisivi, spazi museali e attività di campo.

- Per curios* di natura

Quattro passi nella preistoria: un insieme di materiali video, suddiviso in capitoli, racconta la Preistoria, alla scoperta delle abitudini dei nostri antenati.

Pillole di MUSE #iorestoacasa con la natura: dai nostri archivi fotografici, ricchi di fermo-immagini delle attività sul campo o in laboratorio, oppure “live”, una serie di contributi curiosi su scienza e natura.

Il MUSE consiglia. Documentari selezionati per voi: suggerimenti, spunti di riflessione sull’oggi e recensioni di documentari di livello, già realizzati e disponibili su piattaforme che ne autorizzano la divulgazione (Youtube, Rai Play e Rai Educational). Una selezione di video e filmati naturalistici di qualità, in varie lingue, tra cui Donne e mondo scientifico nell`Italia 1959 di Cesare Zavattini.

- Mettiti in gioco

Un pomeriggio da programmare: ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 15, Gianluca Lopez, maker di MUSE FabLab, l’officina digitale del museo, sarà in diretta Facebook per insegnare attraverso tutorial a realizzare un mini-videogioco, ad animare una grafica e persino a disegnare in 3D. Il filo conduttore dei contenuti sono le materie STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics).

Il MUSE segnala: una selezione di video a tema tecnologico e tanti suggerimenti per mettersi alla prova, tenere occupata la creatività e realizzare piccoli oggetti d’uso quotidiano.

- MUSE on air

Cantico: Sabato 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia e Giornata Internazionale delle Foreste, MUSE e Bosco dei Poeti presentano la rassegna radiofonica Cantico. Il podcast, in onda in due momenti (10-12 e 16-18), si ispira a uno dei tanti eventi museali sospesi a seguito delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Un format tutto da ascoltare: le voci dei poeti e delle poetesse saranno alternate da notizie sulle operazioni antibracconaggio dell’Arma dei Carabinieri e da curiosità ornitologiche a cura dei mediatori del MUSE.

Sette minuti. Storie sulla linea del tempo: altro progetto radiofonico, al via la prossima settimana, ideato dallo staff del Museo delle Palafitte di Ledro. Dieci racconti radiofonici, della durata di 7 minuti ciascuno, ripercorrono la storia delle epidemie, delle invenzioni più fortunate, dei viaggi più coraggiosi e di tanti altri eventi che hanno segnato la linea del tempo dell’Umanità.

Rimanete sintonizzati al sito www.muse.it e ai canali Instagram, Facebook, Youtube e Spreaker (MUSE*OnAir*). Gli hashtag da seguire sono #iorestoacasa #museichiusimuseiaperti #ilmusenon(ti)molla

